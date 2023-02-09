"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 2300 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 2300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,2%, стоп-приказ: 1940 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания сообщила, что разрабатывает российскую версию нейросети ChatGPT, YaLM 2.0., и намерена до конца года интегрировать новую нейросеть в свои сервисы. Таким образом, эмитент не отстает от крупнейших мировых игроков индустрии в сфере внедрения ИИ в свои сервисы", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции пробили 50-дневную скользящую среднюю. Идея на рост бумаги с целью 2300 рублей. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1940 рублей риск на портфель составит 0,27%", - указывают в "Финаме".

"Яндекс" - ведущая российская IT-компания, имеет более 200 сервисов - от развлечений до банковских услуг. Основные рынки компании - Россия, Белоруссия, Казахстан и Турция.

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