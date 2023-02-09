Динамика российских акций утром смешанная, раллируют на 30-40% "Ашинский метзавод" и Росбанк

Москва. 9 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне ослабления рубля и некоторого улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (Brent торгуется выше $85 за баррель); во "втором эшелоне" раллируют на 30-40% на больших объемах обновившие максимумы акции ПАО "Ашинский металлургический завод" и выросшие бумаги Росбанка.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2254,47 пункта (+0,1%), индекс РТС - 972,7 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,6%.

Доллар вырос до 73,01 рубля (+0,71 рубля).

Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,4%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +1,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Подешевели акции Сбербанка (-0,7% и -0,4% "префы") по факту выхода отчета банка за январь, также просели расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в январе 2023 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,8% - до 110,1 млрд рублей по сравнению со 100,2 млрд рублей прибыли в январе 2022 года, говорится в сообщении банка. Чистый процентный доход банка в январе 2023 года вырос на 16,4% и составил 173,8 млрд рублей на фоне роста доли розничных кредитов и снижения доли валютных активов в структуре работающих активов.

Сбербанк отмечает, что с запасом выполняет все ограничения в части аппетита к риску по нормативам достаточности капитала, установленные наблюдательным советом в декабре 2021 года. Банк также подчеркивает, что результаты достигнуты без использования послаблений ЦБ РФ.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи сохраняет оптимистичный настрой при положении выше 2210 пунктов - неспособность удержать этот рубеж будет говорить о рисках развития падения и обновления локальных минимумов.

Тем не менее, негативным фактором для покупателей остаются новости о возможном увеличении корпоративных расходов в рамках добровольных взносов в бюджет РФ. Не исключено продолжение фиксации прибыли по наиболее ликвидным акциям, при этом стабилизация настроений за рубежом и новые локальные пики цен на нефть могут ограничить внутридневные потери. Интересные новости по ходу сессии могут поступить для авиакомпаний на фоне встречи президента РФ Владимира Путина с представителями отрасли, полагает Кожухова.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", хотя по индексу Мосбиржи пока сохраняется восходящая динамика, мощных катализаторов для поступательного движения вверх нет. Единственное, за что могут ухватиться покупатели, это рост цен на нефть и ослабление рубля, что вполне позитивно для акций экспортеров, в том числе для нефтяников, которые могут помочь индексу МосБиржи подрасти. На нефтяном рынке, вероятно, позитив сохранится, поскольку фактором поддержки выступает вынужденная остановка терминалов в Турции и Норвегии из-за техногенных рисков, полагают эксперты компании.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) ожидают, что индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2250-2280 пунктов. Большинство бумаг, входящих в состав индекса, будут консолидироваться на ранее достигнутых уровнях. Вероятно, спросом у инвесторов снова будут пользоваться акции 2-го и 3-го эшелонов.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что внешний фон выглядит нейтрально.

В Китае покупают внутренние истории, а СМИ призывают не слишком очаровываться перспективами искусственного интеллекта. На прочих рынках в Азии больше опасаются дальнейшего ужесточения политики ФРС, о чем накануне говорило сразу несколько представителей американского регулятора. Нефть Brent удерживает позиции около $85 за баррель на фоне дальнейшего восстановления спроса в Китае.

"Впрочем, внешние сигналы для российского рынка легко перекрываются внутренней повесткой. Информация о планах очередных изъятий части прибыли на добровольной основе подрывает предсказуемость рынка и снижает его дивидендный потенциал. Также сложно говорить о предсказуемости рубля, если его курс формируется искусственно для обеспечения бюджета", - полагает Кочетков.

В США накануне индексы акций снизились на 0,6-1,7% во главе с Nasdaq на заявлениях руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), подтвердивших опасения рынка, что американский ЦБ не намерен останавливать повышение базовой процентной ставки.

Посыл четырех представителей ФРС, выступивших на разных мероприятиях в среду, был одинаковым: они с удовлетворением отмечают замедление темпов роста потребительских цен в Штатах, но считают, что борьба с инфляцией еще не выиграна, пишет Market Watch.

Так, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил на мероприятии The Wall Street Journal, что центробанку, вероятно, придется придерживаться ограничительной денежно-кредитной политики в течение нескольких лет, чтобы добиться возврата инфляции к целевому уровню в 2%.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер дал понять, что Федрезерву еще предстоит многое сделать, чтобы взять инфляцию под контроль.

"Хотя мы уже добились прогресса в сдерживании инфляции, я хочу очень четко заявить, что работа еще не сделана, - сказал Уоллер в ходе выступления в Арканзасском университете. - Это будет долгая борьба, и нам придется удерживать высокую ставку дольше, чем ожидают многие в данный момент".

Еще один член совета управляющих - Лиза Кук - заявила на мероприятии в Вашингтоне, что считает необходимым дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США.

"Мы еще не закончили с подъемом ставок, и нам необходимо держать их на достаточно ограничительном уровне", - сказала она.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что Федрезерву придется продолжить повышение ставки, чтобы сдержать рост зарплат.

В среду трейдеры также оценивали заявление президента США Джо Байдена, предложившего увеличить в 4 раза - до 4% - налог на обратный выкуп акций компаниями. Это, по мнению Байдена, должно подтолкнуть бизнес к наращиванию инвестиций в дальнейшее развитие.

В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,5-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%).

На нефтяном рынке цены утром в четверг умеренно растут после подъема по итогам третьей сессии подряд накануне; текущая цена Brent находится на $1,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в среду.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $85,2 за баррель (+0,1% и +1,7% в среду), мартовская цена WTI - $78,53 за баррель (+0,1% и +1,7% накануне).

В среду котировки Brent выросли до максимума с 27 января после локальной коррекции на статистике об очередном увеличении запасов топлива в Соединенных Штатах.

Как стало известно из отчета Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей (ожидался рост на 2-2,2 млн), запасы бензина выросли на 5,01 млн баррелей (ожидался рост на 1,6 млн), резервы дистиллятов увеличились на 2,93 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции Росбанка (+38,7%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+29,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+28,3%, до 56,9 рубля; объем торгов превысил 1,581 млрд рублей), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+28,2%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+25,2%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+16%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+9%).

Мосбиржа с 9 февраля ограничила потолок роста с 40% до 10% для ряда малоликвидных бумаг: МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ), "Белона" (MOEX: BLNG) и "Мостотреста" (MOEX: MSTT), что вызвало коррекцию в этих бумагах после ралли предыдущих дней.

В итоге подешевели акции "Мостотреста" (-26,7%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (-24,6% и -21,7% "префы"), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-19,3%), "Белона" (-18,1%), МКФ "Красный Октябрь" (-15,1% и -22,7% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 6,07 млрд рублей (из них 2,06 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 446,38 млн рублей на бумаги "Полюса" и 394,88 млн рублей на акции "Газпрома").