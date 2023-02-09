"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную цену акций Роснефти на уровне 400 руб

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций "Роснефти" на уровне 400 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Роснефть" в 2023г планирует увеличить добычу углеводородов на 5% к 2022г - об этом сообщил глава компании Игорь Сечин. Кроме этого, он сказал, что "Роснефть" будет поставлять нефть на НПЗ индийской Nayara Energy в тех объемах, которые завод может максимально принимать. Напомним, Роснефти принадлежит 49% в Nayara Energy. На данное заявление акции "Роснефти" отреагировали ростом. Мы по-прежнему считаем, что "Роснефть" остается одной из наименее уязвимых российских нефтяных компаний к эмбарго и "потолку" на российскую нефть и нефтепродукты", - пишут эксперты.

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