Усиление ценового давления увеличивает риски повышения ставки ЦБР уже на заседании 10 февраля - Банк "Санкт-Петербург"

Усиление ценового давления увеличивает риски повышения ключевой ставки ЦБР уже на ближайшем заседании 10 февраля, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Опубликованные в среду вечером данные от Росстата указали на сохранение уровня безработицы в декабре у исторического минимума в 3,7% (прогноз 4,0%) и на ускорившееся с 7,9% г/г до 10,5% г/г падение розничных продаж (прогноз -9,5% г/г), - констатируют в банке. - Такие данные напоминают о слабости потребительского спроса в декабре, который, впрочем, сейчас заметно восстанавливается. Этот процесс отражается и в ценовой статистике. Так, традиционные недельные данные по инфляции вчера указали на ускорение роста цен с 0,21% н/н до 0,26% н/н. В годовом выражении инфляция ускорилась с 11,6% г/г до 11,7% г/г".

Ценовое давление в стране усиливается в широком спектре товаров и услуг, что, по мнению аналитиков, не только поддержит ужесточение риторики Банка России, но и усиливает риски повышения ключевой ставки уже на заседании 10 февраля.

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