Вероятно ослабление рубля до 72 руб./$1 в среднесрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятно ослабление рубля до 72 руб./$1 в среднесрочной перспективе, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB вырос в четверг утром до 73,1 руб./$1, обновив максимум с конца апреля. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. По аналогии с ситуацией в декабре введенные 5-го февраля санкции на российские нефтепродукты, вероятно, привели к временному снижению экспортных поступлений РФ, что сказывается на динамике рубля. На этом фоне в ближайшее время сохраняются риски роста курса USD/RUB в сторону 74 руб./$1. Тем не менее по мере адаптации экспортеров к новым ограничениям и на фоне продаж юаней по бюджетному правилу курс USD/RUB, вероятно, снизится к 72 руб./$1 в среднесрочной перспективе", - пишут аналитики банка.

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