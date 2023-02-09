Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 9 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% годовых на заседании ЦБ РФ 10 февраля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США снизились в среду на заявлениях руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), подтвердивших опасения рынка, что американский ЦБ не намерен останавливать повышение базовой процентной ставки. Посыл четырех представителей ФРС, выступивших на разных мероприятиях в среду, был одинаковым: они с удовлетворением отмечают замедление темпов роста потребительских цен в Соединенных Штатах, но считают, что борьба с инфляцией еще не выиграна.

Так, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил на мероприятии The Wall Street Journal, что центробанку, вероятно, придется придерживаться ограничительной денежно-кредитной политики в течение нескольких лет, чтобы добиться возврата инфляции к целевому уровню в 2%. Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер дал понять, что Федрезерву еще предстоит многое сделать, чтобы взять инфляцию под контроль. "Хотя мы уже добились прогресса в сдерживании инфляции, я хочу очень четко заявить, что работа еще не сделана, - сказал Уоллер в ходе выступления в Арканзасском университете. - Это будет долгая борьба, и нам придется удерживать высокую ставку дольше, чем ожидают многие в данный момент".

Еще один член совета управляющих - Лиза Кук заявила на мероприятии в Вашингтоне, что считает необходимым дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США. "Мы еще не закончили с подъемом ставок, и нам необходимо держать их на достаточно ограничительном уровне", - сказала она. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что Федрезерву придется продолжить повышение ставки, чтобы сдержать рост зарплат.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг. В центре внимания трейдеров в том числе остается вопрос по поводу дальнейшей траектории процентных ставок и инфляции в США. Значение японского индекса Nikkei 225 практически не изменилось по итогам торгов. При этом китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК поднялся на 0,97%, гонконгский Hang Seng - на 0,86%. Вместе с тем значение южнокорейского Kospi к 8:21 МСК уменьшилось на 0,04%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,53% по итогам торгов.

В свою очередь цены на нефть меняются незначительно утром в четверг после роста по итогам третьей сессии подряд накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $85,18 за баррель, что на 0,11% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,7%, до $85,09 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $78,49 за баррель, что всего на 0,03% выше итогового значения предыдущей сессии. Днем ранее контракт вырос в цене на 1,7%, до $78,47 за баррель.

В среду котировки Brent выросли до максимума с 27 января, даже несмотря на данные об очередном увеличении запасов топлива в Соединенных Штатах. Как стало известно из отчета Минэнерго США, резервы нефти в стране на прошлой неделе прибавили 2,42 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 5,01 млн баррелей, дистиллятов - на 2,93 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 8 февраля выросла в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,635 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,005 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,03% и составил 109,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 833,45 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,19%), "ТМК БО-07" (+0,14%) и "ГК Самолет БО-П10" (+0,13%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001Р-21R" (-0,38%), "РЖД-001P-04R" (-0,18%) и "ГТЛК-001Р-08" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России полностью разместил выпуск облигаций серии 001Р-SBER42 объемом 62 млрд рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 8,80% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 8,99% годовых. Длительность первого купона - 212 дней, 2-4 купоны - полугодовые. Срок обращения бумаг - 2 года 1 месяц (758 дней). Сбор заявок на облигации проходил с 10:00 МСК 31 января до 15:00 МСК 2 февраля.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона 2-летнего выпуска облигаций серии БO-18-002Р объемом 12 млрд рублей на уровне 8,92% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,22% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9% годовых, а объем размещения - не менее 5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 9 февраля.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) планирует 9 февраля с 11:00 до 16:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций с офертой через 2 года серии 001P-25P объемом не более 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 14 февраля.

Альфа-банк 9 февраля с 11:00 до 16:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 002Р-21 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 9,35-9,45% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 9,57-9,67% годовых. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 16 февраля.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 41-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 20 апреля 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

Металлинвестбанк выставил на 2 марта оферту по соглашению с владельцами по выпуску облигаций серии БО-03. Цена приобретения составит 100% от номинала, количество приобретаемых бумаг - не более 2,7 млн штук. Период предъявления облигаций - с 20 по 28 февраля. Агентом по размещению банк выступит самостоятельно. Выпуск БО-03 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в сентябре 2018 года. Ставка текущего купона составляет 9,2% годовых до погашения.