Рубль продолжит ослабление в пределах диапазона 73-75 руб./$1 на торгах в четверг - ПСБ

Рубль, скорее всего, продолжит ослабление в пределах диапазона 73-75 руб./$1 на торгах в четверг, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Торговая активность долларом с расчетами "завтра" увеличилась, при этом пара доллар-рубль усилила свой рост, - отмечает эксперт. - Мы полагаем, что на рынке активизировались спекулянты, отыгрывающие снижение нефтегазовых доходов РФ - введение потолка цен на нефтепродукты, а также землетрясения в Турции вызвали нарушения цепочек поставок. Отметим, что у максимумов с начала мая торговался китайский юань, несмотря на трехкратное увеличение продаж юаней Минфином. Считаем, что дополнительную поддержку валюте оказывали ее уверенные позиции на глобальной арене".

Жильников считает, что пара доллар-рубль может инерционно продолжить рост в диапазоне 73-75 руб./$1 в рамках ближайших торгов.

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