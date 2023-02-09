Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- предварительный индекс потребительских цен Германии в январе (10:00 МСК);

- саммит ЕС по экономике, экономические прогнозы ЕК (13:00 МСК);

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16:30 МСК);

- Владимир Путин встретится с представителями авиаотрасли;

- СПБ Биржа допустит к торгам еще 200 иностранных ценных бумаг;

- квартальные результаты AstraZeneca, PepsiCo, Philip Morris, PayPal, Motorola.

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