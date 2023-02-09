.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль может подешеветь до 74 руб./$1 в четверг - SberCIB
.
09 февраля 2023 года 10:10
Рубль может подешеветь до 74 руб./$1 в четверг - SberCIB
Рубль может подешеветь до 74 руб./$1 в четверг, говорится в комментарии SberCIB Investment Research. "Рубль в среду начал сдавать позиции и к вечеру ослаб до 72,3 руб./$1. В четверг утром в условиях низкой ликвидности нацвалюта отступила к 73,3 руб./$1, обновив локальные минимумы. Судя по всему, как и в декабре, экспортёры не спешат наращивать предложение валюты, дожидаясь более выгодных уровней. Рубль в четверг к вечеру, когда ликвидность рынка вновь снизится, может подешеветь до 74 руб./$1", - пишут аналитики инвестбанка. Баррель Brent в среду подорожал на $1,27 до $85,11/барр. из-за повышения спроса на нефть со стороны американских НПЗ. В четверг утром нефтяные котировки держатся вблизи достигнутых уровней. Аналитики ожидают, что в течение дня цена на нефть Brent останется около $85/барр. Доходности ОФЗ с фиксированным купоном в четверг, по прогнозам экспертов, будут повышаться, поскольку инвесторы начнут отыгрывать возросший риск подъёма ставки Банком России в ближайшие месяцы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
.
09 февраля 2023 года 11:57
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций "Роснефти" на уровне 400 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Роснефть" в 2023г планирует увеличить добычу углеводородов на 5% к 2022г - об этом сообщил глава компании Игорь Сечин. Кроме этого, он сказал, что "Роснефть" будет... читать дальше
.09 февраля 2023 года 11:38
Усиление ценового давления увеличивает риски повышения ставки ЦБР уже на заседании 10 февраля - Банк "Санкт-Петербург"
Усиление ценового давления увеличивает риски повышения ключевой ставки ЦБР уже на ближайшем заседании 10 февраля, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Опубликованные в среду вечером данные от Росстата указали на сохранение уровня безработицы в декабре у исторического минимума в 3,7%... читать дальше
.09 февраля 2023 года 11:17
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций, заменив "ЛУКОЙЛ" на "Роснефть", "РусГидро" на "Совкомфлот", сообщается в комментарии. Текущий состав топ-10 акций России: "Группа Позитив", "ММК", "Московская биржа", "МТС", "НОВАТЭК", "Полюс", "Роснефть", Сбербанк, "Совкомфлот",... читать дальше
.09 февраля 2023 года 10:59
Вероятно ослабление рубля до 72 руб./$1 в среднесрочной перспективе, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Курс USD/RUB вырос в четверг утром до 73,1 руб./$1, обновив максимум с конца апреля. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. По аналогии с ситуацией в декабре... читать дальше
.09 февраля 2023 года 10:45
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов - Интерфакс-ЦЭА
Москва. 9 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% годовых на заседании ЦБ РФ 10 февраля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.09 февраля 2023 года 10:42
Рубль, скорее всего, продолжит ослабление в пределах диапазона 73-75 руб./$1 на торгах в четверг, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Торговая активность долларом с расчетами "завтра" увеличилась, при этом пара доллар-рубль... читать дальше
.09 февраля 2023 года 10:25
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - предварительный индекс потребительских цен Германии в январе (10:00 МСК); - саммит ЕС по экономике, экономические прогнозы ЕК (13:00 МСК); - недельная динамика... читать дальше
.09 февраля 2023 года 09:59
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) повысили целевую цену акций "Группы Позитив" с 1850 руб. до 2330 руб. за штуку и считают их привлекательными для покупок, говорится в комментарии банка. "Группа Позитив" - лидер по услугам в сфере информационной безопасности в России. По оценкам компании, рынок... читать дальше
.09 февраля 2023 года 09:49
Кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на несколько базисных пунктов на фоне ускорения инфляции в РФ, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Эксперт указывает, что по итогам торгов в среду индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,18%. Доходность индекса RGBI... читать дальше
.09 февраля 2023 года 09:35
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг со сдержанного изменения в пределах 0,5%, в диапазоне 2240-2265 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Неопределенный утренний внешний фон создает условия для открытия индекса Мосбиржи с... читать дальше
.09 февраля 2023 года 09:24
"БКС Мои инвестиции" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Amgen Inc. с пересмотренной целевой ценой $270 (ранее $300), что предполагает потенциал роста 11% от текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс. Аналитики ожидают ускорения роста выручки в ближайший год из-за... читать дальше
.09 февраля 2023 года 09:14
Спекулятивные настроения доминируют на рынке акций РФ, считают аналитики "Тинькофф Инвестиций". Эксперты проанализировали общий портфель клиентов и выявили несколько трендов начала 2023г: - Инвесторы продолжают перекладывать средства из долларовых активов в рублевые. Причем делают это все... читать дальше
.09 февраля 2023 года 09:05
Фондовые индексы США снизились на заявлениях представителей ФРС и корпоративных отчетах. Фондовые индексы АТР меняются разнонаправленно. Нефть стабильна после трех сессий роста подряд, Brent у $85,1 за баррель читать дальше
.09 февраля 2023 года 09:02
Восходящая тенденция по-прежнему актуальна для индекса Мосбиржи в четверг, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Карпунин. "Российский рынок акций в среду готов был продолжить трендовое движение наверх, и в моменте индекс Мосбиржи даже поднимался к 2280п, - отмечает аналитик. - Однако после... читать дальше
.09 февраля 2023 года 08:50
Рубль умеренно снижается к доллару и юаню на старте торгов на фоне противоречивых сигналов с внешних рынков
Москва. 9 февраля. Доллар США и юань умеренно растут на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль взял курс на снижение на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.