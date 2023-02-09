ПСБ повысил целевую цену акций Группы Позитив до 2330 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) повысили целевую цену акций "Группы Позитив" с 1850 руб. до 2330 руб. за штуку и считают их привлекательными для покупок, говорится в комментарии банка.

"Группа Позитив" - лидер по услугам в сфере информационной безопасности в России. По оценкам компании, рынок информационной безопасности к 2026г вырастет более чем в 2,5 раза в сравнении с 2021г. На фоне антироссийских санкций, многие западные конкуренты покинули отечественный рынок, что открывает большие возможности для компании. Дополнительным фактором инвестиционной привлекательности является низкая долговая нагрузка, высокая маржинальность и стабильные дивидендные выплаты. На наш взгляд, именно Positive Technologies в текущих условиях может масштабировать бизнес и показать кратный рост финансовых показателей. Несмотря на то, что сейчас бумаги компании находятся вблизи исторических максимумов, мы считаем их привлекательными для покупок", - пишут эксперты ПСБ.

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