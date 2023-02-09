Кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на несколько базисных пунктов - ПСБ

Кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на несколько базисных пунктов на фоне ускорения инфляции в РФ, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Эксперт указывает, что по итогам торгов в среду индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,18%. Доходность индекса RGBI выросла до 9,29% (+4 б.п.). Наиболее сильный рост доходности проходил в бумагах срочностью до 5 лет.

"Минфин в среду на аукционах продал ОФЗ 26242 срочностью 6,5 лет на 7,4 млрд руб. по номиналу с доходностью 9,8% и ОФЗ 26240 срочностью 13,5 лет на 32,5 млрд руб. с доходностью 10,57%. Спрос по сравнению с прошлой неделей упал в 2,4 раза - до 85 млрд руб. Значительный рост госрасходов в последние два месяца увеличивает проинфляционные риски. На этом фоне инвесторы опасаются ужесточения риторики ЦБР относительно перспектив изменения ключевой ставки, что отражается в снижении спроса", - отмечает Монастыршин.

Аналитик обращает внимание на ускорение инфляции в РФ с 31 января по 6 февраля до 0,26%, а в годовом сравнении до 11,7% (11,5% на предыдущей неделе). На этом фоне, по мнению эксперта, в четверг возможно продолжение умеренных продаж в ОФЗ и рост доходности по всей кривой на несколько базисных пунктов.

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