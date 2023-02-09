Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг в диапазоне 2240-2265п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг со сдержанного изменения в пределах 0,5%, в диапазоне 2240-2265 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Неопределенный утренний внешний фон создает условия для открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением. Позднее указанный индекс с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2250 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2230, 2220 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2270, 2280 пунктов", - отмечает эксперт.

На взгляд Манжоса, во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели в четверг публиковаться не будут.

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