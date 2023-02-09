"БКС Мои инвестиции" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Amgen Inc. с пересмотренной целевой ценой $270 (ранее $300), что предполагает потенциал роста 11% от текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс.

Аналитики ожидают ускорения роста выручки в ближайший год из-за увеличения количества выдаваемых рецептов на онкопрепараты. "Вклад в динамику выручки будут вносить новые вышедшие на рынок наименования, биоаналоги и продукты, которые компания получила в результате сделок M&A и покупки лицензий на лекарства от их разработчиков. Amgen серьезно инвестирует в НИОКР и покупку активов", - отмечается в комментарии.

Эксперты "БКС МИ" понижают скорректированную оценку EPS на 2023г с $19,2 до $18,4 с учетом результатов за IV квартал 2022г и ожиданий компании. Вместе с тем их прогноз предполагает рост на 4% относительно $17,69 в 2022г. Аналитики рассчитывают на дальнейший рост в 2024г и дают прогноз скорректированной EPS на уровне $19,5.

Amgen - одна из ведущих глобальных биотехнологических компаний с главным офисом в Калифорнии.

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