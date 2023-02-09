Спекулятивные настроения доминируют на рынке акций РФ - "Тинькофф Инвестиции"

Спекулятивные настроения доминируют на рынке акций РФ, считают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

Эксперты проанализировали общий портфель клиентов и выявили несколько трендов начала 2023г:

- Инвесторы продолжают перекладывать средства из долларовых активов в рублевые. Причем делают это все активнее: чистый отток с начала 2023г уже достиг почти 20 млрд рублей.

- Растет популярность рублевых облигаций.

- По чистому притоку средств (покупки-продажи) лидирует нефтегазовый сектор, который сильно подешевел из-за санкций (эмбарго, потолок цен). По чистому оттоку лидируют сектор материалов и финансов. Агрессивные ставки инвесторы делают на "Полюс", который выигрывает от взлета золота с конца 2022г, и "Яндекс", который отчитывается 15 февраля. При этом продают TCS Group и Ozon, которые с обвала рынка в конце сентября прибавили более 30%.

"Получается, что инвесторы фиксируют прибыль по бумагам, которые сильно выросли, и покупают бумаги, которые, наоборот, сильно упали. Это говорит о спекулятивных настроениях на рынке", - делают вывод стратеги "Тинькофф Инвестиций".

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