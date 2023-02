Фондовый рынок США в минусе, Brent у $85,1 за баррель

Фондовые индексы США снизились на заявлениях представителей ФРС и корпоративных отчетах. Фондовые индексы АТР меняются разнонаправленно. Нефть стабильна после трех сессий роста подряд, Brent у $85,1 за баррель

Фондовые индексы США снизились в среду на заявлениях руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), подтвердивших опасения рынка, что американский ЦБ не намерен останавливать повышение базовой процентной ставки.

Посыл четырех представителей ФРС, выступивших на разных мероприятиях в среду, был одинаковым: они с удовлетворением отмечают замедление темпов роста потребительских цен в Штатах, но считают, что борьба с инфляцией еще не выиграна, пишет Market Watch.

Так, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил на мероприятии The Wall Street Journal, что центробанку, вероятно, придется придерживаться ограничительной денежно-кредитной политики в течение нескольких лет, чтобы добиться возврата инфляции к целевому уровню в 2%.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер дал понять, что Федрезерву еще предстоит многое сделать, чтобы взять инфляцию под контроль.

"Хотя мы уже добились прогресса в сдерживании инфляции, я хочу очень четко заявить, что работа еще не сделана, - сказал Уоллер в ходе выступления в Арканзасском университете. - Это будет долгая борьба, и нам придется удерживать высокую ставку дольше, чем ожидают многие в данный момент".

Еще один член совета управляющих - Лиза Кук заявила на мероприятии в Вашингтоне, что считает необходимым дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США.

"Мы еще не закончили с подъемом ставок, и нам необходимо держать их на достаточно ограничительном уровне", - сказала она.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что Федрезерву придется продолжить повышение ставки, чтобы сдержать рост зарплат.

В среду трейдеры также оценивали заявление президента США Джо Байдена, предложившего увеличить в 4 раза - до 4% налог на обратный выкуп акций компаниями. Это, по мнению Байдена, должно подтолкнуть бизнес к наращиванию инвестиций в дальнейшее развитие.

Акции eBay (SPB: EBAY) подешевели на 2% по итогам торгов в среду. Днем ранее крупнейший в мире интернет-аукцион объявил о намерении сократить глобальный штат примерно на 4%, уволив порядка 500 человек.

Стоимость бумаг Capri Holdings (SPB: CPRI) Ltd., владеющей модными брендами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, упала почти на 24%. Скорректированная прибыль и выручка компании в III финквартале, а также ее прогнозы на весь фингод, не оправдали ожиданий рынка.

Котировки акций американской сети ресторанов Chipotle Mexican Grill (SPB: CMG) снизились на 5%. Компания увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2022 года в 1,7 раза, однако ее скорректированная прибыль и выручка не оправдали ожиданий аналитиков.

Бумаги Uber Technologies (SPB: UBER) подорожали на 5,5%. Компания, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, увеличила выручку в четвертом квартале 2022 года почти в 1,5 раза благодаря росту объема заказов. Прогнозы Uber на первый квартал превзошли ожидания рынка.

Стоимость бумаг Coty Inc. (SPB: COTY) опустилась на 1,8%. Чистая прибыль производителя косметики и парфюмерии во втором финансовом квартале выросла на 22%, выручка компании уменьшилась на 3,5%, но превзошла ожидания рынка.

Цена акций CVS Health Corp. (SPB: CVS) увеличилась на 3,5%. Выручка оператора сети аптек в четвертом квартале повысилась на 9,5%, до $83,85 млрд, оказавшись существенно выше консенсус-прогноза рынка ($76,32 млрд).

CVS также объявила о покупке Oak Street Health Inc., управляющей сетью центров первичной медицинской помощи для пользователей страховой программы Medicare, за $10,6 млрд. Бумаги Oak Street подорожали на 4,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду снизился на 207,68 пункта (0,61%) и составил 33949,01 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 46,14 пункта (1,11%) - до 4117,86 пункта.

Nasdaq Composite потерял 203,27 пункта (1,68%) и составил 11910,52 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг.

В центре внимания трейдеров в том числе остается вопрос по поводу дальнейшей траектории процентных ставок и инфляции в США.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:28 МСК снизилось на 0,08%.

Лидерами снижения стали акции производителя шоколада Meiji Holdings Co. Ltd. (-4,9%), транспортной компании Yamato Holdings Co. Ltd. (-2,5%) и владельца сети супермаркетов Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. (-2,4%).

Помимо этого, уменьшается стоимость акций производителя потребительской электроники Sony - на 0,08% и автопроизводителя Nissan Motor - на 0,17%, тогда как бумаги ритейлера одежды Fast Retailing растут на 0,05%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК поднялся на 0,97%, гонконгский Hang Seng - на 0,86%.

Наиболее значительный рост на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (6,7%), оператора казино Sands China (SPB: 1928) Ltd. (+3,8%) и пивоваренной компании China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. (+3,4%).

Акции интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) дешевеют соответственно на 0,3% и 4,5%.

Значение южнокорейского Kospi к 8:21 МСК уменьшилось на 0,04%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,16%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%.

Тем временем бумаги IT-компании BK Tops Co. рухнули на 24,6%, став лидерами падения среди компонентов индекса.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,53% по итогам торгов.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,04% и снизилась на 0,27% соответственно.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск составляет $85,1 за баррель, что на $0,01 (0,01%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,4 (1,7%), до $85,09 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,43 за баррель, что на $0,04 (0,05%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Днем ранее контракт вырос в цене на $1,33 (1,7%), до $78,47 за баррель.

В среду котировки Brent выросли до максимума с 27 января, даже несмотря на данные об очередном увеличении запасов топлива в Соединенных Штатах.

Как стало известно из отчета Минэнерго США, резервы нефти в стране на прошлой неделе прибавили 2,42 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 5,01 млн баррелей, дистиллятов - на 2,93 млн баррелей.

Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

"Появились некоторые признаки восстановления потребительского спроса на продукты нефтепереработки", - отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. Он также указал на то, что загруженность американских НПЗ подскочила на 2,2%: это говорит о том, что их операторы также ожидают увеличения спроса.