Восходящая тенденция по-прежнему актуальна для индекса Мосбиржи в четверг - БКС Экспресс

Восходящая тенденция по-прежнему актуальна для индекса Мосбиржи в четверг, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций в среду готов был продолжить трендовое движение наверх, и в моменте индекс Мосбиржи даже поднимался к 2280п, - отмечает аналитик. - Однако после сообщений о том, что власти обсуждают с бизнесом добровольный взнос в бюджет из прибыли 2022г, рыночные настроения изменились. В результате к концу дня индекс закрывался уже с потерями 0,6%".

По оценке эксперта, для индекса Мосбиржи пока все еще актуальна восходящая тенденция. Нижняя граница растущего канала в четверг находится ровно на 2200п. Пока котировки находятся выше, наверху остаются актуальными среднесрочные ориентиры 2340-2380пп.

"Если отбросить новые фискальные инициативы, то в целом в моменте складывается неплохая конъюнктура для акций экспортеров, в том числе для нефтяников, - уверен Карпунин. - Сырьевые цены отскочили, при этом рубль плавно снижается. Курс USD/RUB в среду поднялся к 72,3 руб./$1. Фактор подъема нефтяных цен пока не помогает, как не приводит к укреплению рубля и увеличившийся в три раза объем ежедневных операций ЦБ РФ по продаже валюты в рамках бюджетного правила".

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