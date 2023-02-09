Рубль умеренно снижается к доллару и юаню на старте торгов на фоне противоречивых сигналов с внешних рынков

Москва. 9 февраля. Доллар США и юань умеренно растут на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль взял курс на снижение на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 72,595 руб./$1 (+29,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,02 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 4,5 коп. - до 10,715 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет на старте торгов на неоднозначном внешнем фоне. Цены на нефть почти стабильны, котировки едва ощутимо снижаются в рамках коррекции после роста по итогам предыдущей сессии. На фондовых площадках не наблюдается единой позиции в отношении рисковых активов.

Нацвалюта остается под давлением введения потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Его усилило и обсуждение возможности платежей в бюджет в формате windfall tax. Серьезный дефицит федерального бюджета вынудил власти заговорить о единоразовых выплатах бизнеса. Разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в финансово удачном 2022 году, пока в стадии обсуждения с бизнесом.

"Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал", - сообщил в среду журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Федеральный бюджет РФ в 2022 году, по предварительной оценке, Минфина, был исполнен с дефицитом в 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,08 за баррель, что всего на 0,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,44 за баррель, что на 0,04% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе утренних торгов в четверг меняются без единой динамики: китайский CSI300 растет на 0,75%, японский Nikkei 225 снижается на 0,32%, гонконгский Hang Seng повысился на 0,34 %, южнокорейский Kospi снижается на 0,08%, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,61%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся на 0,21%.

Фондовые индексы США снизились в среду на заявлениях руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), подтвердивших опасения рынка, что американский ЦБ не намерен останавливать повышение базовой процентной ставки.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что центробанку, вероятно, придется придерживаться ограничительной денежно-кредитной политики в течение нескольких лет, чтобы добиться возврата инфляции к целевому уровню в 2%. Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер дал понять, что Федрезерву еще предстоит многое сделать, чтобы взять инфляцию под контроль.

Аналогичные мнения высказала еще один член совета управляющих - Лиза Кук, а также президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари.

В среду трейдеры также оценивали заявление президента США Джо Байдена, предложившего увеличить в 4 раза - до 4% налог на обратный выкуп акций компаниями. Это, по мнению Байдена, должно подтолкнуть бизнес к наращиванию инвестиций в дальнейшее развитие.