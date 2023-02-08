Рубль в среду упал к основным валютам, к юаню обновил минимум с начала прошлого мая на фоне потолка цен на российские нефть и нефтепродукты

Москва. 8 февраля. Доллар США, евро и юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов среды, при этом юань завершил день на максимальной отметке с 4 мая прошлого года; рубль упал к бивалютной корзине в условиях действия потолка цен на российские нефть и нефтепродукты.

Курс доллара США составил 72,3 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,15 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 72 руб. впервые с 9 января. Евро стоил 77,39 руб./EUR1, подорожав на 1,33 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,23 рубля - до 74,59 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 21,5 копейки - до 10,67 рубля, что является максимальной отметкой с 4 мая 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился в основных валютных парах по итогам среды на фоне введения потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Дополнительное негативное влияние на рубль оказали новости о возможности единоразовых выплат бизнеса в бюджет из прибыли за 2022 год. При этом курс китайского юаня обновил девятимесячный максимум, несмотря на почти трехкратное увеличение продажи Минфином этой валюты в рамках обновленного бюджетного правила.

Начиная с 7 февраля ведомство направляет на продажу юаней средства объемом 8,9 млрд рублей в день. Месяцем ранее объем ежедневных продаж составлял 3,2 млрд рублей.

Власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в финансово удачном 2022 году, речь идет не о повышении налогов, а о платеже в формате windfall tax, сообщил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал", - сообщил Белоусов журналистам в среду.

Он подчеркнул, что речь не идет об увеличении налоговых ставок.

"Это не повышение налогов. Есть windfall tax, такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов. Вопрос сейчас прорабатывается. Вопрос прорабатывается вместе с бизнесом. Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует", - сказал он, уточнив, что речь идет о взносе именно от крупных компаний. Его потенциальный размер первый вице-премьер не озвучил.

Федеральный бюджет РФ в 2022 году, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Резкое увеличение расходов в конце года получило продолжение и в январе, который бюджет закончил с рекордным дефицитом в 1,76 трлн руб. (60% от плана на весь год). Для покрытия дефицита бюджета в январе Минфин продал часть юаней и - впервые - золота из ФНБ, выручив 38,5 млрд рублей.

Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2022 г. российские предприятия получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 16,6 трлн рублей, на 32% больше, чем за тот же период 2021 года. Во втором полугодии динамика несколько ухудшилась, и за 9 месяцев сальдо составило 20,2 трлн руб., уже немного меньше, чем в тот же период 2021 г. - на 2,7%. Данные за весь год Росстат опубликует в марте.

5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза и стран G7 на покупку российской нефти, с 5 февраля 2023 года - эмбарго на импорт нефтепродуктов. Кроме того, в аналогичные сроки начал действовать запрет на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются выше установленного потолка цен.

Для нефти он пока установлен на уровне $60 за баррель, для нефтепродуктов - в $100 за баррель, для дизтоплива и бензинов, $45 за баррель - на продукцию с низкой добавленной стоимостью (мазут, нафта).

Накануне Еврокомиссия опубликовала пояснения, в которых определены исключения для санкционных российских нефтепродуктов. Топливо из РФ не подпадает под ценовой потолок, если перерабатывается в третьей стране путем смешивания с тамошней продукцией, а также если нефтепродукты из РФ подвергаются значительной переработке в третьей стране.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду рубль заметно снизился к основным валютам, при этом курс доллара США вырос по итогам шестого торгового дня подряд и, вероятно, скоро обновит максимумы с конца апреля. "Китайский юань, несмотря на заявленное увеличение продаж валюты со стороны ЦБ, в среду вырос к рублю до значений, которые последний раз наблюдались в начале мая прошлого года. Повышенный дисконт на российские энергоресурсы увеличивает риски для наполняемости бюджета, а с учетом роста расходов, создает еще больший потенциал для увеличения бюджетного дефицита. Это может негативно сказаться на динамике российской валюты и усилить риски инфляции. Минфин в среду предложил рынку лишь классические бумаги ОФЗ-ПД и разместил в рамках двух проведенных аукционов чуть более 39,9 млрд рублей по номиналу, что стало минимальным объемом размещения за день в этом году. В пятницу Банк России проведет первое заседание в 2023 году. Рыночный консенсус предполагает, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне, однако вышеописанные риски, связанные с ростом бюджетного дефицита, вряд ли останутся без внимания со стороны регулятора и могут повлиять на его решения в будущем", - говорит Беспалов.

"В среду, 8 февраля, российский рубль возобновил активное снижение. Внешний фон сохранятся положительным ввиду роста стоимости нефти. Однако рубль негативно реагирует на внутренние новости о возможности единоразовых добровольных взносов бизнеса из прибыли за 2022 год в бюджет", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Рубль в начале торгов укрепился, но незадолго до открытия основной сессии перешел к быстрому ослаблению. Доллар впервые с начала января превысил 72 руб., евро установил десятимесячный максимум чуть выше 77,2 руб. При этом внешний фон для рубля остается позитивным благодаря продолжающемуся подорожанию нефти. Однако на рубль все сильнее давит непростая ситуация с балансом госбюджета. Об этом может свидетельствовать сегодняшняя новость, согласно которой российские власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в финансово удачном 2022 г. Китайский юань (CNY/RUB) впервые с мая 2022 г. превысил 10,6 руб. и выглядит немного сильнее американской валюты. На их фоне гонконгский доллар (HKD/RUB) к рублю дорожает медленнее, сокращая у нас переоцененность к доллару США по сравнению с их соотношением на зарубежных площадках", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Тем временем поддержку рисковым активам на мировом рынке, в число которых входит и нефть, оказывают сделанные накануне заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которые были не такими "ястребиными", как ожидал рынок. Также игроки ждут новых сигналов от руководителей ФРС, выступления которых запланированы на текущий день.

Глава ФРС Пауэлл, участвовавший накануне в мероприятии Экономического клуба Вашингтона, заявил, что ожидает существенного замедления инфляции в США в 2023 году. В то же время он отметил, что сохраняющаяся устойчивость американского рынка труда может послужить основанием для дальнейшего подъема ставок Федрезервом.

ФРС США, вероятно, потребуется удерживать процентные ставки на "ограничительном" уровне в течение нескольких лет, чтобы убедиться, что инфляция вернулась к допандемийным уровням, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс.

В интервью газете The Wall Street Journal Уильямс сказал, что ФРС предстоит намного больше работы, чтобы снизить инфляцию и восстановить ценовую стабильность.

Между тем, несмотря на неожиданно сильные статданные по рынку труда США за январь, Уильямс считает целесообразным замедлить темпы подъема ставок до 25 базисных пунктов (б.п.) после серии повышений на 50 б.п. в течении большей части прошлого года. По словам Уильямса, текущая цель, предусматривающая диапазон ставки в 5-5,25% годовых, все еще является уместной.

На среду запланированы выступления членов совета управляющих ФРС Лизы Кук и Кристофера Уоллера, зампредседателя ФРС Майкла Барра, а также руководителей ФРБ Атланты и Миннеаполиса Рафаэля Бостика и Нила Кашкари.

Цены на нефть эталонных марок замедлили подъем после публикации статданных, указавших на более существенный, чем ожидалось, рост запасов нефти в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК составляет $84,51 за баррель, что на 0,98% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,06 за баррель, что на 1,19% выше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей - до 455,11 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 5,01 млн баррелей и составили 239,61 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,93 млн баррелей, до 120,52 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,6 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Поддержку нефтяным ценам оказывают надежды на восстановление спроса в Китае и опасения перебоев поставок из-за землетрясения в Турции. Кроме того, рынок продолжает оценивать слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что восстановление экономики Китая может идти более активными темпами, чем ожидалось, что в свою очередь приведет к мировому росту спроса на нефть и СПГ.

Добыча нефти в России по итогам января сохранилась на уровне 9,8-9,9 млн баррелей в сутки (б/с), сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Могу сказать, что (добыча нефти в январе сохранилась - ИФ) на уровне декабря, ноября - 9,8-9,9 млн б/с", - сообщил Новак. Он отметил, что в феврале нефтедобыча пока фиксируется на аналогичном январю уровне.

Исключения Еврокомиссии, принятые во вторник для российского топлива, подпадающего под price cap, подчеркивают, что нефтепродукты и нефть РФ востребованы в Европе, заявил также Новак.

"Что касается эмбарго на нефтепродукты и потолка цен, которые были введены (Евросоюзом и странами G7 - ИФ), то на февраль объемы размещены. Мы безусловно будем смотреть, как станет развиваться ситуация в этой части в марте. Однако вчера вышли еще одни изменения в регламент ЕС - это исключения, которые еще раз подчеркивает, что наши нефтепродукты и нефть в Европе востребованы", - сказал он.

"Это еще раз подчеркивает, что действия европейских политиков не поддаются никакой логике. Они в основном сиюминутно принимают решения, а потом думают, как выпутаться из этой ситуации. Европа нуждается в наших энергоресурсах. Эти исключения - это легализация тех серых схем, которые давно реализуются из-за неэффективных решений европейских политиков, принятых еще в 2022 году. Будем наблюдать, как ситуация развивается, уверен, что наши отрасли будут работать стабильно", - добавил Новак.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 февраля на 68,39 копейки, до 71,5763 руб./$1, и увеличил курс евро на 92,57 копейки, до 76,8344 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 74,48 копейки по отношению ко вторнику и составил 71,6639 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 76,2 копейки и составил 71,7085 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 613,219 млн, из которых $534,857 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 078,362 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 85,51 копейки, до 76,78 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 99,75 копейки, подорожав до 76,9176 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 161,67 млн, из которых EUR490,32 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR671,35 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,26% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, опустилась на 3 б.п. - до 7,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц не изменились относительно вторника, оставшись на уровне 7,95%, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 1 б.п. - до 8,33% и 8,53% годовых соответственно.