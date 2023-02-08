Рынок акций РФ в среду просел к 2250п по индексу Мосбиржи на новостях о возможных выплатах бизнеса в бюджет РФ

Москва. 8 февраля. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после известий, что российские власти обсуждают с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет РФ из прибыли за 2022 год; внешние площадки при этом подавали смешанные сигналы, что также сдерживало активность покупателей. Во "втором эшелоне" отмечался резкий рост отдельных бумаг на больших объемах в отсутствие новостей, в связи с чем Мосбиржа предупредила участников торгов о необходимости взвешенного принятия инвестиционных решений.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2251,97 пункта (-0,7%, утром индекс поднимался выше 2280 пунктов), индекс РТС - 981,82 пункта (-2,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,6%.

Доллар к 18:50 МСК поднялся до 72,25 рубля (+1,1 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9% и -1,8% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,6%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в финансово удачном 2022 году, речь идет не о повышении налогов, а о платеже в формате windfall tax, сообщил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2022 г. российские предприятия получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 16,6 трлн рублей, на 32% больше, чем за тот же период 2021 г. Во втором полугодии динамика несколько ухудшилась, и за 9 месяцев сальдо составило 20,2 трлн руб., уже немного меньше, чем в тот же период 2021 г. - на 2,7%. Данные за весь год Росстат опубликует в марте.

"Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал", - сообщил Белоусов журналистам в среду. Он подчеркнул, что речь не идет об увеличении налоговых ставок.

Федеральный бюджет РФ в 2022 году, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Резкое увеличение расходов в конце года получило продолжение и в январе, который бюджет закончил с рекордным дефицитом в 1,76 трлн руб. (60% от плана на весь год). Для покрытия дефицита бюджета в январе Минфин продал часть юаней и - впервые - золота из ФНБ, выручив 38,5 млрд рублей.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, основным поводом для ухудшения биржевых настроений стала информация об обсуждении правительством РФ и бизнесом добровольных разовых взносов в бюджет страны из прибыли, которую компании получили за 2022 год. В итоге рынок акций просел широким фронтом, а исключением стали акции компаний-золотопромышленников.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также полагает, что рынок акций просел на фоне планов государства ввести для крупного бизнеса "однократный добровольный взнос" в бюджет страны.

На фоне общего умеренного пессимизма отличились бурным ростом акции небольших компаний. Абсолютным лидером роста выступили акции угольной компании "Белон" (MOEX: BLNG), "Ашинского металлургического завода" и "Мостотреста" (MOEX: MSTT). В четверг индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2200-2300 пунктов, полагает аналитик.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ с утра попытался развить повышательный тренд, однако информационный фон спровоцировал волну фиксации прибыли. Умеренные потери понесли основные "голубые фишки".

Вице-премьер РФ Белоусов заявил, что власти обсуждают с компаниями разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, которые были получены в финансово удачном 2022 году. В моменте реакция инвесторов на заявление виделась чрезмерной, учитывая то, что по данному вопросу пока лишь идут консультации. Вероятно, это связано с тем, что к середине недели на рынке уже накопилась техническая перегретость, и новостной фон сыграл роль триггера для ее снятия, полагает эксперт.

Участники торгов продолжают держать в фокусе внимания заявления представителей мировых ЦБ. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, например, заявил, что Федрезерву, вероятно, потребуется удерживать процентные ставки на "ограничительном" уровне в течение нескольких лет, чтобы убедиться, что инфляция вернулась к допандемийным уровням.

Индекс Мосбиржи в среду сумел оттолкнуться от дневных минимумов, что сохраняет надежду на возобновление движения к круглой отметке 2300 пунктов. В четверг индекс Мосбиржи будет двигаться в рамках 2185-2305 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, инвесторы по-разному оценили тезисы выступления главы ФРС Пауэлла. Кто-то в большей степени обратил внимание на признание снижения темпов инфляции и призывы к Конгрессу повысить потолок госдолга, а кто-то - на избыточно сильный рынок труда в США и готовность регулятора поднимать ставку выше и делать это более продолжительное время.

Индекс МосБиржи пытается закрепиться выше 2250 пунктов. Если повышение продолжится, то этот уровень станет уровнем поддержки. Следующий уровень сопротивления находится в районе 2380 пунктов, полагает Калачев.

В среду на рынках Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), растет Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавили 0,1-0,6%), но "минусуют" Штаты (индексы просели на 0,3-1,2%).

На нефтяном рынке в среду вечером локально просели от дневных максимумов на статистике Минэнерго США о запасах сырья, но в целом фактором поддержки выступают надежды на восстановление спроса в Китае и опасения перебоев поставок из-за землетрясения в Турции.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,76 за баррель (+0,1% и +3,3% накануне), мартовская цена WTI - $77,33 за баррель (+0,3% и +4,1% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей (ожидался рост на 2-2,2 млн), запасы бензина выросли на 5,01 млн баррелей (ожидался рост на 1,6 млн), резервы дистиллятов увеличились на 2,93 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн).

Как сообщалось, работа турецкого нефтяного терминала Джейхан была приостановлена после землетрясения, унесшего жизни более 7 тыс. человек в Турции и Сирии.

Кроме того, рынок продолжает оценивать слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что восстановление экономики Китая может идти более активными темпами, чем ожидалось, что, в свою очередь, приведет к мировому росту спроса на нефть и СПГ.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже раллировали без новостей акции "Белона" (+97,6%, до 23,45 рубля - максимум с марта 2011 года; объем торгов превысил 4,383 млрд рублей), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+39,9% и +23% "префы"), "Мостотреста" (+39,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+39,9%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+39,9%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+33,4%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+17,8% и +16,4% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+13,9%).

Мосбиржа на фоне возросшей волатильности в ряде малоликвидных акций обратилась к инвесторам, обратив внимание на необходимость взвешенного принятия инвестиционных решений, учета доступной официальной информации от эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Павла Гаврилова, акции "Красного октября" активно растут в последние дни (цена взлетела в 3,7 раза за 5 дней - прим. ИФ), что может быть связано со спекулятивной реакцией на неплохой отчет компании.

"Ранее "Красный октябрь" опубликовал основные финансовые результаты за 9 месяцев 2022 года: выручка выросла на 23,6% г/г (до 10 млрд руб.), чистая прибыль составил 0,38 млрд руб. при убытке годом ранее в размере 0,34 млрд руб. Росту финансовых результатов мог способствовать спрос на кондитерскую продукцию компании на фоне западных санкций. Это поддержало уверенность трейдеров в сохранении спроса в будущем и, вероятно, в сильных результатах за весь 2022 год", - отмечает эксперт.

В то же время Гаврилов отметил, что "сейчас новостей и событий нет, акции просто продолжают расти без откатов. При этом обороты в последние дни роста сокращаются, что может говорить о назревающей коррекции в бумагах. Сейчас нельзя оценивать фундаментальную картину компании для определения дальнейшего направления, а присоединяться к текущему подъему весьма опасно".

Подешевели акции ПАО "ЭЛ-Энерго" (-4,4%) (бывшая "Энел Россия" (MOEX: ENRU)), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-4,2%), акции ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-3,5%).

Акции ПАО "ЭЛ5-Энерго" просели после известий, что совет директоров принял решение не рекомендовать дивиденды акционерам из-за долговой нагрузки.

Совет директоров "ЭЛ5-Энерго"утвердил бизнес-план на 2023-2025 гг., сообщила компания. Компания ожидает умеренного роста финансовых показателей благодаря выходу "Кольской ВЭС" на полную мощность, повышению цены КОМ, а также индексации регулируемых тарифов. Улучшение финансовых показателей будет сдерживаться ростом цен на газ, инфляцией постоянных затрат и поддерживающих инвестиций, говорится в сообщении.

В связи с изменением приоритетов финансовой политики компании совет директоров "ЭЛ5-Энерго" также принял решение воздерживаться от рекомендаций собранию акционеров по выплате дивидендов до достижения оптимального уровня долговой нагрузки, сообщила "ЭЛ5-Энерго".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 36,35 млрд рублей (из них 8,97 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,29 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,48 млрд рублей на привилегированные акции "МГТС").