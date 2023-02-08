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Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение UST

Москва. 8 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 1 базисный пункт, подорожав до 58,98% от номинала (их доходность практически не изменилась и составила 10,81% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 6 базисных пунктов, до 65,01% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 9,54% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 8 базисных пунктов - до 42,85% от номинала (его доходность выросла на 2,5 базисного пункта и составила 12,58% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 3 базисных пункта - до 43,6% от номинала (их доходность выросла на 5,5 базисного пункта - до 33,71% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 2 базисных пункта - до 43,45% от номинала (их доходность не изменилась и составила 26,15% годовых), евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене также 2 базисных пункта, подорожав до 41,38% от номинала (их доходность не изменилась, оставшись на уровне 22,21% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 24 базисных пункта - до 85,46% от номинала (его доходность снизилась на 38 базисных пунктов - до 32,6% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 2 базисных пункта, составив 65,9% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 8 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) демонстрируют плавное снижение, отыгрывая как уже сделанные, так и ожидаемые, заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

Глава ФРС Джером Пауэлл, участвовавший накануне в мероприятии Экономического клуба Вашингтона, заявил, что ожидает существенного замедления инфляции в США в 2023 году. В то же время он отметил, что сохраняющаяся устойчивость американского рынка труда может послужить основанием для дальнейшего подъема ставок Федрезервом. "Мы думаем, что нам необходимо продолжать повышение ставок, - сказал Пауэлл в интервью Market Watch. - И мы считаем, что нам нужно будет сохранять ограничительную политику некоторое время".

На среду запланированы выступления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса, членов совета управляющих ФРС Лизы Кук и Кристофера Уоллера, зампредседателя ФРС Майкла Барра, а также руководителей ФРБ Атланты и Миннеаполиса Рафаэля Бостика и Нила Кашкари.

Федеральной резервной системе (ФРС) США, вероятно, потребуется удерживать процентные ставки на "ограничительном" уровне в течение нескольких лет, чтобы убедиться, что инфляция вернулась к допандемийным уровням, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс. В интервью газете The Wall Street Journal Уильямс сказал, что ФРС предстоит намного больше работы, чтобы снизить инфляцию и восстановить ценовую стабильность.

Между тем, несмотря на неожиданно сильные статданные по рынку труда США за январь, Уильямс считает целесообразным замедлить темпы подъема ставок до 25 базисных пунктов после серии повышений на 50 базисных пунктов в течении большей части прошлого года. Менее резкие повышения дадут ФРС больше пространства для того, чтобы оценивать их влияние на экономику. По словам Уильямса, текущая цель, предусматривающая диапазон ставки в 5-5,25% годовых, все еще является уместной.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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