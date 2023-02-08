SberCIB обновил топ акций РФ средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research учли изменения на валютном рынке и внепланово обновили топ акций РФ средней и малой капитализации. В список вошли "Сегежа групп", "ТМК", Inarctica, "Белуга групп", "Самолет" и "Мечел" (прив.).

Эксперты SberCIB считают, что тренд на глобальное ослабление доллара, видимо, прервётся. Они повысили прогноз по стоимости американской валюты до 72 руб./$1 на конец I квартала 2023г и до 70 руб./$1 на конец года.

"Лесопромышленный холдинг "Сегежа групп" выигрывает от ослабления рубля, потому что выручку в основном он получает в валюте. В 2022г компания переориентировала значительную часть продаж на внутренний рынок и Китай (в сегменте пиломатериалов в третьем квартале доля Китая выросла до 75%). Таким образом, восстановление китайской экономики и начало строительного сезона во втором квартале 2023г тоже должны поддержать финансовые показатели компании", - пишут аналитики инвестбанка.

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