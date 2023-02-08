Вероятно ослабление рубля до 73 руб./$1 до конца текущей недели - ПСБ

Вероятно ослабление рубля по отношению к доллару США до уровня 73 руб./$1 до конца текущей недели, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Курс доллара в среду преодолел отметку 72 руб./$1 - это максимум за месяц. Полагаем, что поддержку доллару оказывают введение нефтяного потолка и локальная приостановка работы турецких портовых дистрибьюторов в связи с землетрясением. Кроме того, в начале месяца активность экспортеров традиционно понижена, - пишут эксперты в комментарии. - До конца недели ждем рост доллара к 73 руб./$1. Активность правительства на валютном рынке не допустит обвала (напомним, что в феврале Минфин в рамках "бюджетного правила" продаст юаней на 160,2 млрд. руб.)".

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