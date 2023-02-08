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Главная  /  Мнения аналитиков  /  "БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Activision Blizzard
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08 февраля 2023 года 16:45

"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Activision Blizzard

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций Activision Blizzard, сообщается в материале аналитиков.

"Ждем просадки в акциях для формирования позиций. После впечатляющей отчетности за IV квартал 2022 года мы повысили оценку компании без учета сделки с Microsoft Corp. с $64 до $75 за штуку. Принимая во внимание вероятность закрытия сделки на текущий момент (15% в нашей оценке), наша итоговая целевая цена составляет $78 (потенциал роста - 4%), - пишут эксперты. - Хотя "даунсайд" к оценке аналогов по мультипликаторам ограничен, мы полагаем, что в моменте отмена сделки с Microsoft может увести стоимость акций в диапазон $60-70. Это сделает бумаги компании привлекательными для покупки в преддверии выхода Diablo 4. Игра может не только разово добавить большой приток денежных средств в компанию от продаж, но и стать игрой-сервисом, что выведет Activision Blizzard на новый уровень операционных показателей".

Activision Blizzard - одна из крупнейших американских компаний в сфере компьютерных игр и развлечений.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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