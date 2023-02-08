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Рубль днем падает к основным валютам, к юаню обновил минимум с начала прошлого мая на фоне потолка цен на российские нефть и нефтепродукты

Москва. 8 февраля. Доллар США, евро и юань активно растут на Московской бирже в среду днем, при этом юань торгуется на отметках мая прошлого года; рубль падает к бивалютной корзине в условиях действия потолка цен на российские нефть и нефтепродукты.

Курс доллара США составил 71,68 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 52,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,84 руб./EUR1, подорожав на 78,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 64,2 копейки - до 74 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 10 копеек - до 10,56 рубля, что является максимальной отметкой с 6 мая 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет в основных валютных парах на фоне введения потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. 5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза и стран G7 на покупку российской нефти, с 5 февраля 2023 года - эмбарго на импорт нефтепродуктов. Кроме того, в аналогичные сроки начал действовать запрет на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются выше установленного потолка цен.

Для нефти он пока установлен на уровне $60 за баррель, для нефтепродуктов - в $100 за баррель, для дизтоплива и бензинов, $45 за баррель - на продукцию с низкой добавленной стоимостью (мазут, нафта).

Накануне Еврокомиссия опубликовала пояснения, в которых определены исключения для санкционных российских нефтепродуктов. Топливо из РФ не подпадает под ценовой потолок, если перерабатывается в третьей стране путем смешивания с тамошней продукцией, а также если нефтепродукты из РФ подвергаются значительной переработке в третьей стране.

Курс китайского юаня обновил девятимесячный максимум, несмотря на почти трехкратное увеличение продажи Минфином этой валюты в рамках обновленного бюджетного правила. Начиная с 7 февраля ведомство направляет на продажу юаней средства объемом 8,9 млрд рублей в день. Месяцем ранее объем ежедневных продаж составлял 3,2 млрд рублей.

"В среду рубль продолжает падать к основным валютам, при этом в парах с долларом и юанем ослабление заметно усилилось. Ослабление рубля происходит, несмотря на отсутствие явного негатива на глобальных площадках. (. . .) В паре с долларом рубль снижается уже шестую сессию подряд. На дневном максимуме в среду пара прибавляла 2,7% к уровню закрытия января. К уровню закрытия 12 января рубль снизился уже почти на 6%. В условиях отсутствия существенного негатива на внешних рынках наблюдаемое ослабление рубля может быть вызвано новыми "провалами" в поступлении валютной выручки в условиях санкционных ограничений на российский экспорт. При этом после сообщения в конце прошлой недели об увеличении объема продаж валюты Минфином тенденция на ослабление рубля лишь усилилась. По всей видимости, на инвесторов повлияли не столько новости об увеличении объемов продаж валюты в ближайший месяц, сколько прогноз по дальнейшему сокращению нефтегазовых доходов, что в итоге еще больше сократило аппетит к рублю. В контексте поступления валютной выручки интерес для рынка будет представлять завтрашняя публикация оценки ЦБ ключевых агрегатов платежного баланса за январь. Необходимо отметить, что возобновление тенденции на ослабление рубля выступает еще одним проинфляционным фактором (помимо всплеска бюджетных расходов и повышенных инфляционных ожиданий), который может заставить ЦБ несколько ужесточить свою позицию в пятничном пресс-релизе", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В среду рубль продолжил слабеть. Помимо вступивших в силу в выходные санкций на российские нефтепродукты, давление на рубль умеренно усиливает и укрепившийся на глобальном рынке доллар. На фоне резко ускорившейся продажи юаней в рамках бюджетного правила (8,9 млрд руб. в сутки) для курса пары "доллар-рубль" пока сохраняет свою актуальность диапазон 70-72 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Тем временем поддержку рисковым активам на мировом рынке, в число которых входит и нефть, оказывают сделанные накануне заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, которые были не такими "ястребиными", как ожидал рынок. Удивительная устойчивость рынка труда США побуждает ФРС полагать, что для снижения темпов роста потребительских цен может потребоваться продолжительное время, заявил Пауэлл.

Опубликованные на прошлой неделе министерством труда данные показали, что рост числа рабочих мест в США в январе сильно превзошел прогноз, а безработица упала до 3,4%.

"Это как бы показывает вам, почему мы думаем, что это (замедление инфляции) окажется процессом, который займет значительный период времени", - сказал Пауэлл во время дискуссии в Вашингтонском экономическом клубе во вторник. По его словам, ослабление инфляции до целевого уровня Федрезерва в 2%, "вероятно, займет довольно много времени". "Мы не думаем, что все пройдет гладко. Дорога будет ухабистой", - сказал он.

По этой причине ФРС придется "продолжать повышение процентных ставок", отметил Пауэлл. "Мы думаем, что нам придется какое-то время удерживать политику на ограничительном уровне", - добавил он.

Цены на нефть эталонных марок ускорили подъем на торгах в среду на фоне надежд на восстановление спроса в Китае и опасений перебоев поставок из-за землетрясения в Турции.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $84,4 за баррель, что на 0,85% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $77,95 за баррель, что на 1,05% выше итогового значения предыдущей сессии.

Кроме того, рынок продолжает оценивать слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что восстановление экономики Китая может идти более активными темпами, чем ожидалось, что в свою очередь приведет к мировому росту спроса на нефть и СПГ.

Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на сокращение запасов в США за неделю, завершившуюся 3 февраля, на 2,18 млн баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 18:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают увеличения запасов нефти примерно на 2,5 млн баррелей.

Добыча нефти в России по итогам января сохранилась на уровне 9,8-9,9 млн б/с, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Могу сказать, что (добыча нефти в январе сохранилась - ИФ) на уровне декабря, ноября - 9,8-9,9 млн б/с", - сообщил Новак. Он отметил, что в феврале нефтедобыча пока фиксируется на аналогичном январю уровне.

Исключения Еврокомиссии, принятые во вторник для российского топлива, подпадающего под price cap, подчеркивают, что нефтепродукты и нефть РФ востребованы в Европе, заявил также Новак.

"Что касается эмбарго на нефтепродукты и потолка цен, которые были введены (Евросоюзом и странами G7 - ИФ), то на февраль объемы размещены. Мы безусловно будем смотреть, как станет развиваться ситуация в этой части в марте. Однако вчера вышли еще одни изменения в регламент ЕС - это исключения, которые еще раз подчеркивает, что наши нефтепродукты и нефть в Европе востребованы", - сказал он.

"Это еще раз подчеркивает, что действия европейских политиков не поддаются никакой логике. Они в основном сиюминутно принимают решения, а потом думают, как выпутаться из этой ситуации. Европа нуждается в наших энергоресурсах. Эти исключения - это легализация тех серых схем, которые давно реализуются из-за неэффективных решений европейских политиков, принятых еще в 2022 году. Будем наблюдать, как ситуация развивается, уверен, что наши отрасли будут работать стабильно", - добавил Новак.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,26% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, опустилась на 3 б.п. - до 7,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц не изменились относительно вторника, оставшись на уровне 7,95%, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 1 б.п. - до 8,33% и 8,53% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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