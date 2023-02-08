Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Meituan

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Meituan - представитель Douyin подтвердил сообщения о развитии бизнеса доставки еды в КНР, а усиление конкуренции может негативно отразиться на эмитенте, говорится в комментарии аналитиков.

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