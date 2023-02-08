"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Etalon с целью 70 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Etalon с целью 70 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27,6%, стоп-приказ: 49 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания получила разрешение на строительство первого корпуса в рамках первой очереди нового жилого комплекса в Новосибирской городской агломерации. Реализуемая площадь всего будущего комплекса составит 280 тыс. квадратных метров. Завершение всех очередей проекта запланировано на IV квартал 2029г.

"С технической точки зрения бумага пытается пробить сильный уровень сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 49 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,59", - указывают эксперты "Финама".

Группа "Эталон" - российская компания, работающая в сфере девелопмента и строительства. Компания фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.