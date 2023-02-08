Потенциал роста акций Сбербанка составляет 45% на горизонте года - "БКС МИ"

Потенциал роста акций Сбербанка составляет 45% на горизонте года, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Акции Сбербанка с конца января росли несколько быстрее рынка, обновляя максимумы с апреля 2022г. Ожидание отчетности может выступает триггером для бумаги. По факту публикации котировки могут формально обновить апрельские максимумы, после чего вероятно пройдет откат на фоне накопленной перекупленности. На горизонте 12 месяцев мы не просто позитивно смотрим на Сбер, крупнейший российский банк, а относим его к нашим фаворитам", - отмечают аналитики БКС.

По их мнению, дополнительным катализатором для компании могут стать дивиденды: несмотря на отсутствие данных о собственном капитале и уровне достаточности капитала (пресс-релизы свидетельствуют, что CAR на достаточном уровне и даже превышают более строгие значения с запасом, принятые Наблюдательным советом в декабре 2021г), CEO недавно объявил о возможном возобновлении дивидендных выплат уже в 2023г.

Целевая цена аналитиков по акциям Сбербанка находится на уровне 240 руб., что предполагает рост на 45% с текущих уровней.

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