"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции Юнипро с целью 1,72 руб

"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции "Юнипро" с целевой ценой 1,72 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 14% на горизонте года, сообщается в материале инвесткомпании.

Аналитики указывают на ряд факторов привлекательности рекомендации:

- Низкая зависимость объёмов генерации э/э от колебаний ВВП.

- Стабильные доходы и низкий долг.

- После смены контролирующего акционера компания может вернуться к практике дивидендных выплат.

Отмечают эксперты и возможные риски:

- Усугубление геополитических рисков в среднесрочной перспективе может оказать сильное негативное воздействие на российский фондовый рынок в целом, и акции "Юнипро" в частности.

- Процесс смены собственника "Юнипро" может затянуться, что приведёт к более продолжительной дивидендной паузе.

- При инвестициях в компании энергетического сектора не стоит сбрасывать со счетов и техногенные риски.

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