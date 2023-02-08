"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1400 руб. за штуку, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон сделал ряд позитивных заявлений о финансах, дивидендах и СПГ-проектах компании. Мы выделили два главных вывода из его комментариев: во-первых, прибыль в 2022г действительно заметно выросла, и дивиденды, как следствие, повысятся, а во-вторых, амбициозные планы по развитию СПГ-проектов остаются в силе, несмотря на кризис. Мы считаем, что у "НОВАТЭКа" не будет проблем с заключением привлекательных долгосрочных контрактов для своих новых проектов, несмотря на повышенную геополитическую напряженность", - пишут аналитики инвесткомпании.

Среди тезисов Михельсона внимание экспертов привлекли следующие:

- Чистая прибыль в 2022г выросла более чем на 50% г/г. Дивидендная политика не изменится (50% от скорректированной чистой прибыли).

- Вопрос поставки электричества для первых двух очередей Арктик СПГ-2 решен. Первая очередь проекта должна отправиться из Мурманска на Гыданский полуостров по графику - в августе, запуск - в декабре.

- Окончательное инвестиционное решение (ОИР) по Обскому СПГ будет принято до IV квартала. Проект будет почти полностью построен на российском оборудовании и запущен через 2-3 года.

- "НОВАТЭК" и индийская Deepak подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам СПГ и низкоуглеродного аммиака.

"Оценка "покупать" - редкая рекомендация в российском нефтегазе, - подчеркивают стратеги "БКС МИ". - Бумаги российских нефтедобытчиков оценены справедливо или переоценены. К покупке мы рекомендуем только газовые компании "Газпром" и "НОВАТЭК".

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