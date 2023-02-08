Рубль может протестировать отметку 73 руб./$1 - "Солид Брокер"

Рубль продолжит постепенное ослабление и может протестировать отметку 73 руб./$1, пока мы не увидим восстановления цен на российскую нефть и решения проблем с нефтепродуктами, считают аналитики "Солид Брокер".

По мнению аналитиков, основным фактором, определяющим валютный курс, остается поступающая экспортная выручка от продажи нефти и нефтепродуктов. С учетом падения цен не только на нефть, но и на нефтепродукты в последние месяцы, а также в связи с предстоящими сложностями поставок нефтепродуктов, вполне закономерно, что объем валюты снижается.

"Бюджетное правило - это лишь стабилизатор курса, - подчеркивается в комментарии. - Пока мы не увидим восстановления цен на российскую нефть и решения проблем с нефтепродуктами, курс, по нашему мнению, будет постепенно ослабляться. Мы думаем, что уровень в 73 руб./$1 будет пробит. В целом для экономики и большинства отраслей мягкое ослабление курса умеренно-позитивно, поэтому на текущую ситуацию мы смотрим вполне спокойно. В выигрыше от такого курса акции экспортеров: "Сегежа", "АЛРОСА", "Норникель", "ФосАгро", "Полюс" и другие".

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