Сильные направленные движения индекса Hang Seng в феврале маловероятны - БКС Экспресс

Индекс Гонконгской биржи Hang Seng вряд ли покажет сильные направленные движения в текущем месяце, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский.

Индекс Hang Seng в среду не демонстрирует направленного движения ввиду отсутствия значимых драйверов. Прогноз пока остается без изменений. Продолжается формирование ожидаемой коррекции. Без появления значимых драйверов для роста снижение, скорее всего, через локальные отскоки продолжится. Первой целью пока выглядит район 20700-20800 пунктов. Анализ волатильности указывает на то, что в текущем месяце индекс вряд ли покажет сильные направленные движения", - пишет аналитик в комментарии.

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