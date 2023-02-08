"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции CVS Health с целью $91

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции CVS Health Corp. с целью $91 за штуку" с горизонтом инвестирования 4 недели. Цена входа: $85, потенциальная доходность 7%, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Технический анализ говорит о приближающемся отскоке в рамках нисходящего тренда, фундаментально акции стоят ниже справедливой цены. Кроме того, 8 февраля компания опубликует финансовые результаты за IV квартал 2022г", - пишут аналитики.

Они указывают на позитивные факторы в пользу покупки акций эмитента:

- Курсовая стоимость акций CVS Health приблизилась к нижней границе нисходящего канала, подтвержденной трижды с 16 июня 2022г. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних образовал сигнал на покупку с 27 января - значения RSI находятся рядом с зоной перепроданности.

- CVS Health 8 февраля 2023г до открытия торгов опубликует отчетность. Аналитики инвесткомпании прогнозируют выручку на уровне $77,7 млрд (+8,3% г/г), прибыль на акцию - $1,97.

- Предыдущая отчетность компании превысила консенсус-прогнозы. Скорректированная прибыль на акцию составила $2,09, выручка выросла на 10% до $81,2 млрд. Прибыль повысилась на 3,9% к/к до $4,23 млрд. После публикации результатов за следующие 3 дня акции компания подорожали на 6%.

Ключевыми рисками, на взгляд экспертов, являются:

- финансовые результаты - хуже консенсуса;

- ухудшение технической картины вследствие пробоя поддержки нижней границы канала.

CVS Health - американская инновационная фармацевтическая компания.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.