.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром поднялся к 2280п по индексу Мосбиржи во главе с Polymetal
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в декабре снизилось на 4,3%, за год - на 0,6%
Снижение промпроизводства в РФ в декабре ускорилось до 4,3%, после снижения на 1,8% в ноябре, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 4,1%. За прошлый год промпроизводство уменьшилось на 0,6%
 
Пассажиропоток авиакомпаний РФ может оказаться ниже ожидаемых Минтрансом
В 2023 году российские авиакомпании обслужат от 85 млн до 95 млн человек, следует из базового "инерционного" сценария агентства АКРА, с которым ознакомился "Коммерсант".. Это на 6–16% ниже, чем запланированная Минтрансом планка в 101 млн...
 
Лук в России подорожал на треть
Лук оказался единственным продуктом из борщевого набора, который подорожал за последний год. Это следует из информации Минсельхоза, с которой ознакомились "Ведомости". С февраля 2022 г. по февраль 2023 г. цена лука в оптовом секторе выросла на 28,7%...
 
Самообслуживание в отелях становится нормой
Прошедшие три года стали испытанием для отельеров, которым пришлось работать в состоянии полной неопределенности и подстраиваться под постоянно изменяющиеся условия. И вот, наконец, количество бронирований номеров в гостиницах приближается к...
 
08 февраля 2023 года 11:31

Рынок акций РФ утром поднялся к 2280п по индексу Мосбиржи во главе с Polymetal

Москва. 8 февраля. Рынок акций РФ утром в среду возобновил умеренный рост цен blue chips на фоне некоторого улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подросшей нефти (Brent поднялась к $84,3 за баррель), а также благодаря оптимизму инвесторов на внутренних корпоративных новостях. Индекс Мосбиржи поднялся в район 2280 пунктов во главе с бумагами Polymetal.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2278,16 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1001,66 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,5%.

Доллар поднялся до 71,65 рубля (+0,5 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Московской биржи" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,3% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

По словам Андрея Кочеткова, ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям, внешний фон в среду неоднозначный: нефть приостановила рост, китайский рынок оказался под давлением из-за сохраняющейся напряженности в отношениях КНР-США. Выступление председателя ФРС прошло без особых колебаний на рынках, внимание инвесторов переключилось на отчеты корпораций и выходящую статистику.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) отмечают, что позитивный взгляд на рынок акций РФ сохраняется, после локальной коррекции основные blue chips с высокой долей вероятности вернутся к росту. Однако в среду эксперты ожидают сохранения коррекционных настроений, в аутсайдерах вновь могут оказаться бумаги из сектора металлургии. Индекс МосБиржи, скорее всего, сможет удержаться выше отметки 2250 пунктов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций нет больших поводов для распродаж - нефтяной рынок продолжает постепенно подрастать, на западных площадках преобладает позитивная динамика. Однако сильных катализаторов для роста пока нет, поэтому какое-то время российский рынок может консолидироваться возле текущих уровней, при этом краткосрочный тренд остается растущим. Вечером в среду выйдут недельные данные по запасам нефти в США, а также с речью выступит глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, накануне индекс МосБиржи впервые просел после 7 дней непрерывного роста, но коррекция выглядит недостаточной, чтобы снять техническую перекупленность и дать рынку возможность продолжить рост в районе следующей цели 2400 пунктов. В среду особых поводов для распродаж нет, поэтому не исключено, что рынок будет снимать перекупленность не падением, а уходом в боковик.

Нефть Brent удержалась выше $80 за баррель, поддержку оказывают общие позитивные настроения на западных площадках после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. В принципе, ничего нового он не сказал, в очередной раз отметив, что инфляция остается высокой, а борьба с ней не будет быстрой. Но на рынке поселилась надежда, что выше обозначенной цели в 5-5,25% ставка ФРС повышаться не будет, полагает эксперт.

В США индексы акций накануне выросли на 0,8-1,9% во главе с Nasdaq, трейдеры оценивали заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Пауэлл в ходе выступления в Экономическом клубе в Вашингтоне повторил ранее сказанные слова о том, что "дезинфляционный процесс начался". В то же время он отметил, что удивительная крепость рынка труда США объясняет то, почему ФРС считает, что для снижения темпов роста потребительских цен может потребоваться продолжительное время.

В среду на рынках Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,6-0,7%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

На нефтяном рынке утром в среду цены слабо растут на надеждах на восстановление спроса в Китае и опасениях перебоев поставок из-за землетрясения в Турции.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $84,34 за баррель (+0,8% и +3,3% накануне), мартовская цена WTI - $77,87 за баррель (+1% и +4,1% во вторник).

Как сообщалось, работа турецкого нефтяного терминала Джейхан была приостановлена после землетрясения, унесшего жизни более 7 тыс. человек в Турции и Сирии.

Кроме того, рынок продолжает оценивать слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что восстановление экономики Китая может идти более активными темпами, чем ожидалось, что в свою очередь приведет к мировому росту спроса на нефть и СПГ.

Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на сокращение запасов в США за неделю, завершившуюся 3 февраля, на 2,18 млн баррелей.

Официальный доклад Минэнерго США о резервах энергоносителей выйдет в среду в 18:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают увеличения запасов нефти примерно на 2,5 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+39,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+31,5%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+31,3% и +19,1% "префы"), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+30,6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+22,1%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+16,1% и +21,3% "префы").

Подешевели "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-9,1%), акции ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2,4%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 5,41 млрд рублей (из них 1,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 815,65 млн рублей на бумаги "МГТС" и 731,27 млн рублей на акции "Полюса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 февраля 2023 года 19:45
Рубль в среду упал к основным валютам, к юаню обновил минимум с начала прошлого мая на фоне потолка цен на российские нефть и нефтепродукты
Москва. 8 февраля. Доллар США, евро и юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов среды, при этом юань завершил день на максимальной отметке с 4 мая прошлого года; рубль упал к бивалютной корзине в условиях действия потолка цен на российские нефть и нефтепродукты.    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 19:32
Рынок акций РФ в среду просел к 2250п по индексу Мосбиржи на новостях о возможных выплатах бизнеса в бюджет РФ
Москва. 8 февраля. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после известий, что российские власти обсуждают с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет РФ из прибыли за 2022 год; внешние площадки при этом подавали смешанные сигналы, что также сдерживало активность покупателей. Во "втором эшелоне" отмечался резкий рост отдельных бумаг на больших объемах в отсутствие новостей, в связи с чем Мосбиржа предупредила участников торгов о необходимости взвешенного принятия инвестиционных решений.    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 19:01
Рост экономики и ослабление инфляции в мире определят характер торгов активами в Китае в 2023г - "БКС МИ"
Рост экономики и ослабление инфляции в мире определят характер торгов активами в Китае в 2023г, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Темпы роста экономики Китая и инфляция на зарубежных рынках - две ключевые переменные, которые могут сыграть решающую роль в определении динамики...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 18:59
Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение UST
Москва. 8 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 18:43
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Costco
алитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Costco Wholesale с целевой ценой $610 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Costco отчиталась о выручке за 4 недели, окончившиеся 1 февраля. Рост показателя составил 6,9% до $16,84 млрд. Общие...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 18:25
SberCIB обновил топ акций РФ средней и малой капитализации
Аналитики SberCIB Investment Research учли изменения на валютном рынке и внепланово обновили топ акций РФ средней и малой капитализации. В список вошли "Сегежа групп", "ТМК", Inarctica, "Белуга групп", "Самолет" и "Мечел" (прив.). Эксперты SberCIB считают, что тренд на глобальное ослабление...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 17:51
"Финам" повысил рейтинг акций Kuaishou Technology до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Kuaishou Technology с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для этих бумаг была подтверждена при этом экспертами на уровне 75,2 гонконгского доллара (HKD) за штуку на декабрь 2023 года, что...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 17:27
Фондовые индексы США, скорее всего, будут торговаться в боковике в среду - Freedom Finance Global
Американские фондовые индексы, скорее всего, проведут торговую сессию в среду в "боковике", полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "Мы ожидаем снижение волатильности, баланс рисков в предстоящую сессию оцениваем как нейтральный. S&P 500 по-прежнему торгуется вблизи...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 17:07
Вероятно ослабление рубля до 73 руб./$1 до конца текущей недели - ПСБ
Вероятно ослабление рубля по отношению к доллару США до уровня 73 руб./$1 до конца текущей недели, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Курс доллара в среду преодолел отметку 72 руб./$1 - это максимум за месяц. Полагаем, что поддержку доллару оказывают введение нефтяного потолка и локальная...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 16:45
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Activision Blizzard
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций Activision Blizzard, сообщается в материале аналитиков. "Ждем просадки в акциях для формирования позиций. После впечатляющей отчетности за IV квартал 2022 года мы повысили оценку компании без учета сделки с Microsoft Corp....    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 16:23
Возможен среднесрочный рост цены акций банка "Санкт-Петербург" - "Велес Капитал"
Котировки акций банка "Санкт-Петербург" обладают среднесрочным потенциалом повышения, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Цена акций банка "Санкт-Петербург" продолжает уверенное повышение и поднялась до пика с сентября 2011 года на фоне программы buyback (с 15...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 16:10
Рубль днем падает к основным валютам, к юаню обновил минимум с начала прошлого мая на фоне потолка цен на российские нефть и нефтепродукты
Москва. 8 февраля. Доллар США, евро и юань активно растут на Московской бирже в среду днем, при этом юань торгуется на отметках мая прошлого года; рубль падает к бивалютной корзине в условиях действия потолка цен на российские нефть и нефтепродукты.    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 16:01
Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Meituan
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Meituan - представитель Douyin подтвердил сообщения о развитии бизнеса доставки еды в КНР, а усиление конкуренции может негативно отразиться на эмитенте, говорится в комментарии аналитиков. Настоящее сообщение содержит...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 15:40
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Pfizer с целью $46,2
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $46,2 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6%, стоп-приказ: $42,59, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что за последние кварталы в...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 15:20
Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции PayPal Holdings на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "9 февраля компания опубликует отчетность за IV квартал 2022 года. Считаем, что, несмотря на замедление темпов роста выручки, темпы роста EPS компании превысят...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.