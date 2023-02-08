Рынок акций РФ утром поднялся к 2280п по индексу Мосбиржи во главе с Polymetal

Москва. 8 февраля. Рынок акций РФ утром в среду возобновил умеренный рост цен blue chips на фоне некоторого улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подросшей нефти (Brent поднялась к $84,3 за баррель), а также благодаря оптимизму инвесторов на внутренних корпоративных новостях. Индекс Мосбиржи поднялся в район 2280 пунктов во главе с бумагами Polymetal.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2278,16 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1001,66 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,5%.

Доллар поднялся до 71,65 рубля (+0,5 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Московской биржи" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,3% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

По словам Андрея Кочеткова, ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям, внешний фон в среду неоднозначный: нефть приостановила рост, китайский рынок оказался под давлением из-за сохраняющейся напряженности в отношениях КНР-США. Выступление председателя ФРС прошло без особых колебаний на рынках, внимание инвесторов переключилось на отчеты корпораций и выходящую статистику.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) отмечают, что позитивный взгляд на рынок акций РФ сохраняется, после локальной коррекции основные blue chips с высокой долей вероятности вернутся к росту. Однако в среду эксперты ожидают сохранения коррекционных настроений, в аутсайдерах вновь могут оказаться бумаги из сектора металлургии. Индекс МосБиржи, скорее всего, сможет удержаться выше отметки 2250 пунктов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций нет больших поводов для распродаж - нефтяной рынок продолжает постепенно подрастать, на западных площадках преобладает позитивная динамика. Однако сильных катализаторов для роста пока нет, поэтому какое-то время российский рынок может консолидироваться возле текущих уровней, при этом краткосрочный тренд остается растущим. Вечером в среду выйдут недельные данные по запасам нефти в США, а также с речью выступит глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, накануне индекс МосБиржи впервые просел после 7 дней непрерывного роста, но коррекция выглядит недостаточной, чтобы снять техническую перекупленность и дать рынку возможность продолжить рост в районе следующей цели 2400 пунктов. В среду особых поводов для распродаж нет, поэтому не исключено, что рынок будет снимать перекупленность не падением, а уходом в боковик.

Нефть Brent удержалась выше $80 за баррель, поддержку оказывают общие позитивные настроения на западных площадках после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. В принципе, ничего нового он не сказал, в очередной раз отметив, что инфляция остается высокой, а борьба с ней не будет быстрой. Но на рынке поселилась надежда, что выше обозначенной цели в 5-5,25% ставка ФРС повышаться не будет, полагает эксперт.

В США индексы акций накануне выросли на 0,8-1,9% во главе с Nasdaq, трейдеры оценивали заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Пауэлл в ходе выступления в Экономическом клубе в Вашингтоне повторил ранее сказанные слова о том, что "дезинфляционный процесс начался". В то же время он отметил, что удивительная крепость рынка труда США объясняет то, почему ФРС считает, что для снижения темпов роста потребительских цен может потребоваться продолжительное время.

В среду на рынках Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,6-0,7%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

На нефтяном рынке утром в среду цены слабо растут на надеждах на восстановление спроса в Китае и опасениях перебоев поставок из-за землетрясения в Турции.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $84,34 за баррель (+0,8% и +3,3% накануне), мартовская цена WTI - $77,87 за баррель (+1% и +4,1% во вторник).

Как сообщалось, работа турецкого нефтяного терминала Джейхан была приостановлена после землетрясения, унесшего жизни более 7 тыс. человек в Турции и Сирии.

Кроме того, рынок продолжает оценивать слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что восстановление экономики Китая может идти более активными темпами, чем ожидалось, что в свою очередь приведет к мировому росту спроса на нефть и СПГ.

Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на сокращение запасов в США за неделю, завершившуюся 3 февраля, на 2,18 млн баррелей.

Официальный доклад Минэнерго США о резервах энергоносителей выйдет в среду в 18:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают увеличения запасов нефти примерно на 2,5 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+39,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+31,5%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+31,3% и +19,1% "префы"), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+30,6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+22,1%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+16,1% и +21,3% "префы").

Подешевели "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-9,1%), акции ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2,4%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 5,41 млрд рублей (из них 1,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 815,65 млн рублей на бумаги "МГТС" и 731,27 млн рублей на акции "Полюса").