Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Qualcomm до $153

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Qualcomm Inc. до $153 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Мы оцениваем отчет Qualcomm за четвертый квартал 2022 года нейтрально негативно: текущие результаты оказались неплохими, но прогноз на следующий квартал выглядит достаточно слабым. Рынок смартфонов переживает тяжелый период из-за высокого количества избыточных запасов и снижения потребительского спроса. Параметры его восстановления остаются под вопросом. Эмитент, как и многие другие представители сектора, фокусируется на оптимизации затрат, пытаясь избежать замедления роста бизнеса, и этот процесс идет достаточно успешно. Qualcomm поставляет лучшие в своем классе решения для смартфонов и активно развивает новые быстрорастущие сегменты бизнеса (IoT, автомобильные чипы и т.д.), - пишет старший аналитик Егор Толмачев. - На фоне более сильных негативных трендов в ключевых сегментах рынка и высокой неопределенности в ближайшие кварталы мы понижаем целевую цену акции до $153 (13,5х P/E 2024), сохраняя рекомендацию "держать". В среднесрочной перспективе рассчитываем на возможность для улучшения прогнозов в отношении бумаг эмитента".

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