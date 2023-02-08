Потенциал роста бумаг "Мать и дитя" составляет 17% на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"

Потенциал роста бумаг ГК "Мать и дитя" составляет 17% на горизонте года, сообщается в комментарии "Тинькофф Инвестиций". Аналитики рекомендуют покупать расписки компании с целевой ценой 550 руб. за штуку.

"Выручка "Мать и дитя" по итогам 2022г осталась на уровне 2021г, но в IV квартале было -5% г/г. Подвел Московский регион (50% выручки). На его доходы давили снижение рождаемости и заболеваемости ковидом, эмиграция части москвичей, падение располагаемых доходов оставшихся. Частично компенсировать потери удалось за счет роста стоимости среднего чека (в Москве +23% г/г за посещение)", - пишут эксперты.

По их мнению, в 2023г ситуация должна нормализоваться: в Москве и МО в январе и феврале наблюдается рост, а еще ожидается запуск нового центра. Компания намерена расширяться и в регионах, где слабая конкуренция, а также наращивать портфель услуг.

"Позитивно смотрим на акции "Мать и дитя" для долгосрочных инвестиций. Возможны дивиденды. Таргет на 12 месяцев - 550 руб./акцию. Потенциал роста +17%", - резюмируют аналитики "Тинькофф Инвестиций".

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