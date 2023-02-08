Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:30 МСК);

- индекс потребительских цен в январе, розничные продажи и уровень безработицы России в декабре (19:00 МСК);

- выступления представителей ФРС США (по ходу дня);

- "СПБ биржа" начнет торги 35 новыми акциями из Гонконга;

- квартальные результаты Walt Disney Co., Yum! Brands Inc.

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