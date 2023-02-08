Переориентация металлургов на внутренние рынки смягчает негатив от резкого сжатия экспорта в Европу - "БКС МИ"

Переориентация металлургов на внутренние рынки частично смягчает негатив от резкого сжатия экспорта в Европу, отмечается в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Экспорт черных металлов в январе 2023г упал на 25% г/г до 2,5 млн т, передает Интерфакс со ссылкой на РЖД. Внутренние перевозки выросли на 4,4% г/г до 4,3 млн т. Совокупные отгрузки сильнее всего упали у новолипецкого завода "НЛМК" (-15% г/г) и ЧМК "Мечела" (-14% г/г), в меньшей степени у завода "Северстали" (-10% г/г) в Череповце и выросли у "ММК" (+1,7% г/г). Статистика косвенно подтверждает наши тезисы о переориентации стальных игроков на внутренние рынки, что частично смягчает негативный эффект от резкого сжатия экспортного европейского направления", - отмечают аналитики.

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