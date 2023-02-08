Доходности ОФЗ в среду, скорее всего, повысятся - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в среду, скорее всего, будут расти, учитывая возросший риск жестких комментариев ЦБ РФ на заседании в пятницу, 10 февраля, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

Глобальное укрепление доллара, по всей видимости, приостановится в среду, а рубль продолжит держаться вблизи уровня 71 руб./$1, полагают в инвестбанке.

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