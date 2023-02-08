Вероятна стабилизация котировок нефти в диапазоне $82-84/барр. в ближайшей перспективе - ПСБ

Вероятна стабилизация котировок нефти в диапазоне $82-84 за баррель Brent в ближайшей перспективе, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent во вторник вечером, после выступления Дж. Пауэлла, развили неплохой отскок, - отмечает эксперт. - Несмотря на то, что с момента заседания ФРС его риторика не поменялась, он сумел настроить рынок на прохождение пика по ставкам этой весной и возможному переходу к концу года к снижению. Также стало известно о первом за последние полгода росте отпускных цен на нефть Саудовской Аравией для клиентов из Азии, что является позитивным сигналом: явно идет ставка на восстановление Китая и рост его потребления сырья".

В среду выйдет официальная статистика от Минэнерго США, которая даст картину по внутреннему спросу на нефтепродукты, напоминает Крылова. "Несмотря на отскок нефти, пока импульс не видится достаточно сильным, - подчеркивает аналитик банка. - Скорее ждем обоснования Brent в диапазоне $82-84/барр. Факторов в пользу сильного роста, кроме Китая, пока не просматривается, а риски по поставкам нефтепродуктов из России, по аналогии с сырой нефтью, не сильно учитываются в цене".

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