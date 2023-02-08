Возможен переход индекса Мосбиржи к боковым торгам в среду - "Алор Брокер"

Возможен переход индекса Мосбиржи к боковым торгам в среду для снятия перекупленности, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Российский рынок акций во вторник потерял за основную сессию 0,2% по индексу Мосбиржи. Коррекция после 7 дней непрерывного роста не должна вызывать удивление, но такое снижение слишком мало для того, чтобы снять техническую перекупленность и дать рынку возможность продолжить рост к следующей цели в районе 2400 пунктов. В среду особых поводов для распродаж нет, поэтому не исключено, что рынок будет снимать перекупленность не серьезным падением, а уходом в боковик", - пишет эксперт.

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