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08 февраля 2023 года 09:41

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 8 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% годовых на заседании ЦБ РФ 10 февраля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным подъемом после первоначального снижения, трейдеры в том числе оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Пауэлл в ходе выступления в экономическом клубе в Вашингтоне повторил ранее сказанные слова о том, что "дезинфляционный процесс начался". В то же время он отметил, что удивительная крепость рынка труда США объясняет то, почему ФРС считает, что для снижения темпов роста потребительских цен может потребоваться продолжительное время.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке в этом году) ранее сказал, что ФРС, вероятно, придется поднять базовую процентную ставку выше, чем ожидалось ранее, поскольку сильные данные по американскому рынку труда показали, что экономическая активность в США замедляется слабо. "Это будет означать, что нам придется проделать немного больше работы, - заявил он в интервью агентству Bloomberg. - И я полагаю, что ФРС придется поднять ставку выше, чем я прогнозирую на данный момент".

Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари также считает, что активный рост числа рабочих мест в американской экономике в январе указал на то, что ФРС предстоит еще немало работы по замедления инфляции. Ключевая ставка может достичь примерно 5,4% по сравнению с текущим уровнем в 4,5-4,75%, заявил Кашкари, в этом году являющийся голосующим членом FOMC, в ходе интервью телеканалу CNBC.

Вместе с тем рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов снизилось на 0,32% из-за слабых отчетностей ряда крупных компаний. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%. Вместе с тем значение южнокорейского Kospi к 8:28 МСК повысилось на 1,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,35% по итогам торгов.

В свою очередь нефть эталонных марок слегка дорожает утром в среду после роста до недельных пиков накануне, вызванного надеждами на восстановление спроса в Китае и опасениями перебоев поставок из-за землетрясения в Турции. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $83,7 за баррель, что всего на 0,01% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 3,3%, до $83,69 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $77,27 за баррель, что на 0,17% выше итогового значения вторника. Днем ранее контракт подскочил в цене на 4,1%, до $77,14 за баррель, максимума с 31 января.

Работа турецкого нефтяного терминала Джейхан была приостановлена после землетрясения, унесшего жизни более 7 тысяч человек в Турции и Сирии. Кроме того, нефтяной рынок продолжает оценивать слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что восстановление экономики Китая может идти более активными темпами, чем ожидалось, что в свою очередь приведет к мировому росту спроса на нефть и СПГ.

Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на сокращение запасов в США за неделю, завершившуюся 3 февраля, на 2,18 млн баррелей. Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 18:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают увеличения запасов нефти примерно на 2,5 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 7 февраля снизилась всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,725 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,178 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,05% (в основном за счет заметного падения стоимости облигаций "РЖД-001P-04R") и составил 109,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,03%, опустившись до 833,53 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (-1,18%%), "РЖД-001Р-21R" (-0,19%) и "Банк ФК Открытие БО-П09" (-0,17%), а в лидерах повышения - облигации "Роснефть-002Р-05" (+0,18%), "АФК Система-1Р-15" (+0,14%) и "ГК Самолет БО-П11" (+0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ЕвроТранс" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 14,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 МСК 3 февраля до 16:00 МСК 7 февраля. Техразмещение запланировано на 9 февраля.

ООО "Аренза-Про" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей на уровне 14,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала в дату окончания 36-го купона. В результате дюрация выпуска составит около 1,9 года. Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. Техразмещение начнется 9 февраля и продлится до 7 апреля или размещения последней облигации выпуска. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей.

Россельхозбанк (РСХБ) увеличил объем размещения 2-летнего выпуска облигаций серии БO-18-002Р с "не менее 5 млрд рублей" до 12 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 8,92% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,22% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. Техразмещение запланировано на 9 февраля.

ООО "Газпром капитал" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии БО-001Р-08 на уровне 9,2% годовых и зафиксировало объем размещения в размере 30 млрд рублей. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,41% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. При открытии книги заявок ориентир составлял 9,2-9,3% годовых, а объем размещения указывался как "не менее 30 млрд рублей". Сбор заявок на облигации прошел 7 февраля. Техразмещение запланировано на 10 февраля.

Евразийский банк развития (ЕАБР) 14 февраля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 003Р-006 объемом не менее 7 млрд рублей. Ориентир доходности - премия 180-195 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 17 февраля.

Микрофинансовая компания ООО МФК "Саммит" планирует 16 февраля начать размещение 3-летних дебютных облигаций объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 19,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 21,3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация и ковенантный пакет. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 1 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в конце января. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

ООО "Элит строй" установило ставку 19-36-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 14% годовых. Эмитент разместил 3-летний выпуск на 1 млрд рублей в августе 2021 года по ставке ежемесячного купона 12% годовых до оферты с исполнением 1 марта 2023 года. Других выпусков компании в обращении нет.

ООО "Сфера финансов" (прежнее название "Держава-платформа") установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-01Р-01 на уровне 8% годовых. Компания в феврале 2018 года разместила 5-летние биржевые облигации объемом 500 млн рублей. В октябре 2019 года эмитент доразместил выпуск на 500 млн рублей, таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 1 млрд рублей. Ставка текущего купона - 8% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 20 февраля.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 40-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых. Купоны ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%. При этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с 21-го купона. Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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