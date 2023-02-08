Вероятна консолидация рубля в диапазоне 70,5-71,5 руб./$1 в среду - ПСБ

Вероятна консолидация курса пары доллар/рубль в диапазоне 70,5-71,5 руб./$1 на торгах в среду, несмотря на введение потолка цен на нефтепродукты РФ (который может вызвать нарушения поставок), потенциал резкого ослабления рубля ограничивается активностью правительства на валютном рынке, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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