Внешний фон пока не располагает к массовым распродажам на рынке акций РФ - БКС Экспресс

Внешний фон пока не располагает к массовым распродажам на российском рынке акций, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"После уверенного роста российского рынка акций на старте недели уже во вторник индекс Мосбиржи начал тормозить на фоне фиксации прибыли в тяжелых "голубых фишках". Внешний фон пока не располагает к массовым распродажам. Фьючерсы на нефть марки Brent отскочили к $83, на западных площадках накануне преобладала позитивная динамика, а новых негативных для рынка геополитических факторов не появлялось. В этих условиях технический откат по индексу Мосбиржи может быть кратковременным. Снятие перекупленности в бумагах после семи сессий роста может происходить и просто в боковом формате, - пишет аналитик. - По индексу Мосбиржи общий тренд пока растущий. Промежуточная область поддержки теперь сместилась к 2240-2250 пунктам. Следующий целевой ориентир наверху - это зона 2340-2380 пунктов. При сохранении стабильного внешнего фона рынок может спокойно дойти до этих рубежей в ближайшие недели, особенно если ситуация на рынке нефти не будет ухудшаться".

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