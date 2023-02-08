Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку цены акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в комментарии.

"Стоимость акций банка выросла во вторник на 3% на фоне продолжающейся программы buyback (ее эмитент запустил в середине ноября 2022 года сроком на год и на сумму 2,5 млрд руб., что предполагает выкуп до 4,6% уставного капитала). Подтверждаем позитивный взгляд на акции банка в преддверии возврата к раскрытию финансовой отчетности и сохраняем бумаги в подборке компаний акций малой капитализации", - пишут эксперты.

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