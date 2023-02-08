Цены на нефть слабо растут

Уолл-стрит завершила торговую сессию во вторник уверенным ростом. Рынки акций крупнейших стран АТР демонстрируют разнонаправленную динамику в среду. Нефть эталонных марок умеренно дорожает утром в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным подъемом после первоначального снижения, трейдеры в том числе оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Пауэлл в ходе выступления в экономическом клубе в Вашингтоне повторил ранее сказанные слова о том, что "дезинфляционный процесс начался". В то же время он отметил, что удивительная крепость рынка труда США объясняет то, почему ФРС считает, что для снижения темпов роста потребительских цен может потребоваться продолжительное время.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке в этом году) ранее сказал, что ФРС, вероятно, придется поднять базовую процентную ставку выше, чем ожидалось ранее, поскольку сильные данные по американскому рынку труда показали, что экономическая активность в США замедляется слабо.

"Это будет означать, что нам придется проделать немного больше работы, - заявил он в интервью агентству Bloomberg. - И я полагаю, что ФРС придется поднять ставку выше, чем я прогнозирую на данный момент".

Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари также считает, что активный рост числа рабочих мест в американской экономике в январе указал на то, что ФРС предстоит еще немало работы по замедления инфляции. Ключевая ставка может достичь примерно 5,4% по сравнению с текущим уровнем в 4,5-4,75%, заявил Кашкари, в этом году являющийся голосующим членом FOMC, в ходе интервью телеканалу CNBC.

Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в декабре 2022 года увеличился на 10,5% - до $67,4 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре отрицательное сальдо торгового баланса составило $61 млрд, а не $61,5 млрд, как сообщалось ранее. Показатель был минимальным с сентября 2020 года.

Эксперты в среднем ожидали роста до $68,5 млрд с объявленного прежде ноябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Акции Aramark (SPB: ARMK) подешевели на 6,8%. Американская компания, поставляющая продукты питания и специальную одежду для сотрудников отелей, университетов, больниц и стадионов, увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2023 финансового года, причем рост выручки превысил ожидания рынка.

Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) выросли на 3,8%. Американский авиаконцерн готовит сокращение рабочих мест в финансовом департаменте и службе управления персоналом в 2023 году. "Мы ожидаем, что сокращения затронут порядка 2 тыс. рабочих мест, преимущественно в сфере финансов и HR", - говорится в сообщении Boeing.

Акции Pinterest Inc. (SPB: PINS) подешевели на 5,2%. Интернет-сервис визуальных закладок в четвертом квартале получил чистую прибыль и выручку хуже ожиданий.

Котировки акций Comcast Corp. (SPB: CMCSA) выросли на 0,4%. Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения продолжил сокращать свой пакет акций в новостной интернет-компании BuzzFeed Inc. Comcast продал 5,1 млн бумаг BuzzFeed в период со 2 по 6 февраля, говорится в отчете медиакомпании. Ранее она сообщала, что с 30 января по 1 февраля реализовала свыше 5,7 млн акций BuzzFeed в рамках нескольких сделок.

Акции Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) Inc. упали на 48,6% после взлета на 92% по итогам предыдущих торгов. Американский ритейлер сумел заручиться поддержкой инвесторов, что позволило ему избежать объявления о банкротстве, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Бумаги Centene Corp. (SPB: CNC) опустились на 0,03%. Компания, оказывающая услуги в сфере медицинского страхования и обслуживания, завершила четвертый квартал с чистым убытком, однако улучшила прогноз выручки на год.

Стоимость акций DuPont de Nemours Inc. (SPB: DD) выросла на 7,5%. Американская химическая компания отчиталась о снижении чистой прибыли и выручки в четвертом квартале 2022 года, хотя скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 265,67 пункта (0,78%) и составил 34156,69 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 52,92 пункта (1,29%) - до 4164 пунктов.

Nasdaq Composite набрал 226,34 пункта (1,9%) и составил 12113,79 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в среду демонстрируют разнонаправленную динамику.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 МСК снизилось на 0,4% из-за слабых отчетностей ряда крупных компаний.

Цена акций Nintendo упала на 7,3%. Производитель игровых консолей и видеоигр после закрытия торгов днем ранее сообщил, что за девять месяцев финансового года (апрель-декабрь) его чистая прибыль уменьшилась на 5,8%. Кроме того, компания ухудшила прогнозы для прибыли, выручки и продаж приставок и видеоигр на весь текущий фингод.

Инвестиционно-технологическая SoftBank Group завершила третий финквартал с чистым убытком, хотя выручка немного превысила прогнозы аналитиков. Бумаги компании дешевеют на 5,7%.

Слабая отчетность также стала причиной падения котировок акций Sharp на 11,7%.

Помимо этого снижается стоимость акций производителя потребительской электроники Sony - на 0,8%, ритейлера одежды Fast Retailing - на 1,5%, автопроизводителя Nissan Motor - на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%.

Наиболее значительное снижение на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - соответственно на 6,8% и 4,2%.

Кроме того, дешевеют бумаги автомобильной Geely - на 2,5%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,2% девелопера Country Garden Holdings (SPB: 2007) - на 2,2%, ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,4% и 1,5% соответственно.

Значение южнокорейского Kospi к 8:28 МСК повысилось на 1,3%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 2,1%, сталелитейной Posco - на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,35% по итогам торгов.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла соответственно на 0,2% и 1,05%.

Цена акций Suncorp подскочила на 4,6% - до максимума за последний год. Чистая прибыль страховщика за первое финполугодие, которое закончилось в декабре, выросла на 44%.

Нефть эталонных марок умеренно дорожает утром в среду после роста до недельных пиков накануне, вызванного надеждами на восстановление спроса в Китае и опасениями перебоев поставок из-за землетрясения в Турции.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск составляет $83,78 за баррель, что на $0,09 (0,11%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $2,7 (3,3%), до $83,69 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $77,35 за баррель, что на $0,21 (0,27%) выше итогового значения предыдущей сессии. Днем ранее контракт подскочил в цене на $3,03 (4,1%), до $77,14 за баррель, максимума с 31 января.

Как сообщалось, работа турецкого нефтяного терминала Джейхан была приостановлена после землетрясения, унесшего жизни более 7 тысяч человек в Турции и Сирии.

Кроме того, рынок продолжает оценивать слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что восстановление экономики Китая может идти более активными темпами, чем ожидалось, что в свою очередь приведет к мировому росту спроса на нефть и СПГ.

Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на сокращение запасов в США за неделю, завершившуюся 3 февраля, на 2,18 млн баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 18:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают увеличения запасов нефти примерно на 2,5 млн баррелей.