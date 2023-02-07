.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль завершил торги вторника без изменений к бивалютной корзине в силу разнонаправленной динамики к доллару и евро
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в декабре снизилось на 4,3%, за год - на 0,6%
Снижение промпроизводства в РФ в декабре ускорилось до 4,3%, после снижения на 1,8% в ноябре, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 4,1%. За прошлый год промпроизводство уменьшилось на 0,6%
 
Дефицит бюджета по итогам года может превысить запланированный Минфином - экономисты
По итогам этого года дефицит федеральной казны может превысить запланированный Минфином показатель, считают опрошенные "Ведомостями" эксперты. По мнению экспертов, дефицит федерального бюджета по итогам 2023 г. может составить около 4 трлн руб....
 
Россия заняла четвертое место по золотовалютным резервам
Россия вошла в четверку стран мира по объему золотовалютных резервов с общим показателем $582 млрд. Таковы данные по итогам анализа данных национальных центробанков, пишут "Известия". В тройке лидеров: Китай ($3,31 трлн), Япония ($1,27 трлн) и...
 
Власти возобновили дискуссию о высокой волатильности курса рубля
Власти возобновили дискуссию о высокой волатильности курса рубля, пишут "Ведомости". Проблема слишком резких колебаний национальной валюты так или иначе всплывала на протяжении второй половины года, но в сравнительно активном режиме обсуждение...
 
07 февраля 2023 года 19:44

Рубль завершил торги вторника без изменений к бивалютной корзине в силу разнонаправленной динамики к доллару и евро

Москва. 7 февраля. Доллар США развернулся вверх после снижения в первой половине дня и немного укрепился, евро умеренно понизился на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 71,15 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,06 руб./EUR1, подешевев на 23,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 0,5 копейки - до 73,36 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 3,6 копейки - до 10,46 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль к закрытию торгов вторника растерял рост первой половины дня и перешел к снижению в паре с долларом, в паре с евро - отошел от внутридневного максимума. Участники рынка продолжают отыгрывать "потолок" цен на российские нефтепродукты, размер которого составляет $100 за баррель на бензин и дизтопливо и $45 на продукцию с низкой добавленной стоимостью. Данное решение было официально утверждено ЕС и G7 в минувшую субботу, оно вступило в силу с воскресенья, 5 февраля.

Ранее во вторник поддержку рублю оказывало решение Минфина РФ увеличить почти в три раза продажи валюты в рамках обновленного бюджетного правила. Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта будет направлять на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 160,2 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 8,9 млрд рублей. С 13 января по 6 февраля объем ежедневных продаж составлял 3,2 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем продаж в феврале увеличится в 2,8 раза.

"Большую часть вторника рубль не показывал ярко выраженную динамику, но к вечеру ослабление рубля ускорилось. Ограничения на морские поставки нефтепродуктов РФ продолжают оказывать давление на рубль, но во многом оно компенсируется существенно ускорившейся продажей юаней в рамках нового бюджетного правила. На этом фоне для курса пары "доллар-рубль" в среду остается актуальным диапазон в 70-72 руб./$1", - рассказал "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев.

"Во вторник российский рубль продолжил разнонаправленные колебания. С сегодняшнего дня Минфин начал расширенную продажу валюты в рамках нового бюджетного правила. Однако рубль сохранил нейтралитет в этом отношении. Основное давление на него оказывают меры ЕС в отношении нефти и нефтепродуктов российского происхождения", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Глобальные инвесторы уменьшили интерес к рисковым активам на фоне возобновившихся опасений, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит активно повышать процентную ставку.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (он не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке в этом году) полагает, что ФРС, вероятно, придется поднять базовую процентную ставку выше, чем ожидалось ранее, поскольку сильные данные по американскому рынку труда показали, что экономическая активность в США замедляется слабо. "Это будет означать, что нам придется проделать немного больше работы, - заявил он в интервью агентству Bloomberg. - И я полагаю, что ФРС придется поднять ставку выше, чем я прогнозирую на данный момент".

Активный рост числа рабочих мест в американской экономике в январе указал на то, что ФРС предстоит еще немало работы по замедлению инфляции, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. Ключевая ставка может достичь примерно 5,4% по сравнению с текущем уровнем в 4,5-4,75%, заявил Кашкари в ходе интервью телеканалу CNBC. При этом в среднем в руководстве Федрезерва ожидают подъема ставки всего до 5,1%.

"Нам нужно делать свою работу. Мы знаем, что рост ставок может положить конец инфляции, - сказал он. - Нам требуется агрессивно повышать ставки, чтобы ограничить инфляцию, а затем позволить денежно-кредитной политике оказать влияние на экономику".

Данные говорят о том, что пока ужесточение ДКП не особенно сказалось на рынке труда, отметил Кашкари, в этом году являющийся голосующим членом Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

"На российском валютном рынке рубль к концу рабочего дня снижался в паре с долларом уже пятую торговую сессию подряд. Еще в утренние часы доллар поднимался до 71,25 руб. (против открытия чуть выше 71 руб.), обновив максимум с 9 января. В дневные часы российская валюта на какое-то время выходила в плюс и была близка к отметке 70,7 руб., однако к вечеру ситуация вновь изменилась в пользу доллара, который вернулся на уровень 71,2 руб. Ситуация на российском рынке во многом отражала динамику индексов на внешних площадках. Отметим, что, несмотря на плюсовую динамику котировок нефти к концу рабочего дня (+0,8% по марке Brent), во второй половине дня котировки растеряли существенную часть преимущества. Так, в середине дня стоимость Brent была близка к уровню $82,9, а ближе к вечеру торговалась уже чуть выше $81,5. Индекс доллара, в свою очередь, к концу дня, наоборот, усилил свое преимущество, поднимался выше 103,8 пунктов и, таким образом, как и доллар на российском рынке, обновил максимум с 9 января текущего года", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть ускорили темпы роста вечером во вторник на опасениях проблем с предложением топлива на мировом рынке и надеждах на восстановление спроса в Китае.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,8% - до $82,45 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 2,39% - до $75,88 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 1,3%, WTI - на 1%.

Операции турецкого нефтяного терминала Джейхан были приостановлены после землетрясения, унесшего жизни 5 тыс. человек в Турции и Сирии, сообщило агентство Bloomberg.

Между тем накануне государственная энергетическая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила, что стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light в марте увеличится на $0,2 за баррель. В результате сорт будет на $2 за баррель дороже, чем корзина нефти Омана и Дубая.

Цена этого сорта выросла впервые с сентября.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 февраля на 29,33 копейки, до 70,8924 руб./$1, и уменьшил курс евро на 12,6 копейки, до 75,9087 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 28,23 копейки по отношению к понедельнику и составил 70,9191 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 26,81 копейки и составил 70,9465 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 399,591 млн, из которых $637,55 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $762,041 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 8,92 копейки, до 75,9249 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 15,78 копейки, подешевев до 75,9209 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 160,939 млн, из которых EUR623,488 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR537,451 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 7 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 5 трлн 252,6 млрд рублей (при лимите 5,95 трлн рублей и спросе 5 трлн 252,6 млрд рублей) в среднем по ставке 7,48% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 31 января, банки разместили 4 трлн 371,6 млрд рублей (при лимите 5,35 трлн рублей и спросе 4 трлн 371,6 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых.

Таким образом, банки обновили рекордный уровень размещения средств, зафиксированный две недели назад, 24 января - 4 трлн 470,8 млрд рублей. Затем на следующем аукционе, 31 января, объем размещенных средств снизился на 98,7 млрд рублей, до 4 трлн 371,6 млрд рублей. Теперь, спустя неделю, дополнительно банки разместили 881 млрд рублей.

В ожидании притока ликвидности на сегодняшнем аукционе Центробанк повысил лимит аукциона на небывало высокий уровень - 5 трлн 950 млрд рублей.

Количество банков, размещавших средства на недельный срок в депозиты регулятора, увеличивалось с середины прошлого месяца: 17 января - 155, 24 января - 232, 31 января - 237, 7 февраля - 247.

Основным фактором избыточности средств у большинства банков служит высокий приток средств через бюджетный канал в начале года. Накануне Минфин сообщил предварительные данные о расходах федерального бюджета в январе в размере 3,117 трлн рублей (около 11% от плана на 2023 год), превысивших показатели аналогичного периода прошлого года на 59%. Согласно пояснению министерства, ускорение финансирования расходов в начале года связано главным образом с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

ЦБ для сглаживания дисбалансов ликвидности и поддержания ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки устанавливает повышенные лимиты своих аукционов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного изменились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не поменялись относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,24% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, поднялась на 1 б.п. - до 7,56% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно понедельника, оставшись на уровнях 7,95%, 8,32% и 8,52% годовых соответственно.

"На локальном денежном рынке Банк России продолжил абсорбировать рублевую ликвидность рекордными объемами. Во вторник ЦБ установил лимит на недельном депозитном аукционе в размере 6 трлн руб. Объем в заявках банков-участников оказался меньше лимита, но превысил значение недельной давности и рекордную отметку в 5 трлн руб. (5,25 трлн руб.)", - отмечает Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 февраля 2023 года 19:32
Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2270п по индексу Мосбиржи при смешанной динамике "фишек"
Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ во вторник продемонстрировал смешанную динамику blue chips на фоне выборочной фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, а также разнополярных сигналов с внешних площадок; индекс Мосбиржи просел чуть ниже 2270 пунктов после локального роста выше 2290 пунктов, лучше рынка выглядели бумаги нефтяников, но просели акции металлургов и финкомпаний.    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 19:18
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне наметившейся стабилизации UST
Москва. 7 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне наметившейся стабилизации ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) после двух дней падения. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились за день.    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 19:00
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Qualcomm
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Qualcomm Inc. с целевой ценой $165 за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Выручка компании за финансовый 1К23 превысила ожидания, но...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 18:27
Сильный доллар замедляет рост котировок нефти - Freedom Finance Global
Сильный доллар замедляет рост котировок нефти, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Цена мартовского фьючерса на Brent в ходе торгов 7 февраля повысилась на 2,09%, до $84,07 за баррель, Urals дорожает на 1,37%, до $56,21, - констатирует эксперт. - Драйвером роста для нефти...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 18:01
SberCIB обновил топ дивидендных российских акций
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, в новый список вошли "Мосэнерго", "ЭЛ5-Энерго" (ранее "Энел Россия"), "ОГК-2", "Транснефть" и "МТС", сообщается в материале инвестбанка. "В конце декабря 2022 года и январе 2023 года участники российского рынка акций...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 17:40
"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Electronic Arts до $117
КС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американской компании по созданию и продвижению компьютерных игр Electronic Arts со $139 до $117 за штуку на горизонте года из-за пересмотра операционных показателей эмитента и слабого прогноза менеджмента на фискальный 2024 год,...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 17:17
Вероятно сохранение уровня ставки ЦБР в феврале при возможном ужесточении сигнала - "Велес Капитал"
Вероятно сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 7,5% годовых по итогам заседания 10 февраля 2023 года при возможном ужесточении сигнала, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Ожидаем, что ЦБ сохранит ключевую...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 16:53
Текущее снижение цены акций РУСАЛа - возможность для покупки - SberCIB
Инвесторам стоит использовать текущее снижение котировок акций "РУСАЛа" как возможность для покупки, считают аналитики SberCIB Investment Research. "США планируют на текущей неделе ввести пошлину в 200% на российский алюминий, сообщило агентство Bloomberg. Отметим, что в 2021 году Россия...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 16:24
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Baidu
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu Inc. с прогнозной стоимостью 177 гонконгских доллара (HKD) за штуку ($180 за ADR), сообщается в обзоре. "Котировки акций Baidu выросли более чем на 15% на торгах в Гонконге во вторник (самый сильный дневной рост за последние...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 16:05
Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Москва. 7 февраля. Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 16:02
Поводов для сильных движений на рынке акций США пока нет - Freedom Finance Global
Поводов для сильных движений на американском фондовом рынке в настоящее время нет, сообщается в обзоре аналитика Freedom Finance Global Сергея Глинянова. "Последнее ралли в акциях, по нашей оценке, не было полноценным, так как оно оказалось обусловлено движениями отдельных бумаг. Вкупе с риском...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 15:42
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Alphabet
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью $123 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, после публикации американским технологическим холдингом отчетности за IV квартал 2022 года,...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 15:21
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Amazon с прогнозной ценой $146
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Amazon.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $146 за штуку, говорится в материале инвестиционной компании. "Мы оцениваем отчет Amazon за 4К22 нейтрально. Компания подтвердила успешность своего e-commerce бизнеса, ожидаемо для нас зафиксировав...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ПИКа с целью 680 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 680 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,14%, стоп-приказ: 588 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что одна из...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 14:40
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Deere & Co. с целью $460
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Deere & Co. с целевой ценой $460 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,2%, стоп-приказ: $390, сообщается в комментарии инвесткомпании. Компания опубликует отчет о финансовых результатах...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.