Рубль завершил торги вторника без изменений к бивалютной корзине в силу разнонаправленной динамики к доллару и евро

Москва. 7 февраля. Доллар США развернулся вверх после снижения в первой половине дня и немного укрепился, евро умеренно понизился на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 71,15 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,06 руб./EUR1, подешевев на 23,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 0,5 копейки - до 73,36 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 3,6 копейки - до 10,46 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль к закрытию торгов вторника растерял рост первой половины дня и перешел к снижению в паре с долларом, в паре с евро - отошел от внутридневного максимума. Участники рынка продолжают отыгрывать "потолок" цен на российские нефтепродукты, размер которого составляет $100 за баррель на бензин и дизтопливо и $45 на продукцию с низкой добавленной стоимостью. Данное решение было официально утверждено ЕС и G7 в минувшую субботу, оно вступило в силу с воскресенья, 5 февраля.

Ранее во вторник поддержку рублю оказывало решение Минфина РФ увеличить почти в три раза продажи валюты в рамках обновленного бюджетного правила. Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта будет направлять на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 160,2 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 8,9 млрд рублей. С 13 января по 6 февраля объем ежедневных продаж составлял 3,2 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем продаж в феврале увеличится в 2,8 раза.

"Большую часть вторника рубль не показывал ярко выраженную динамику, но к вечеру ослабление рубля ускорилось. Ограничения на морские поставки нефтепродуктов РФ продолжают оказывать давление на рубль, но во многом оно компенсируется существенно ускорившейся продажей юаней в рамках нового бюджетного правила. На этом фоне для курса пары "доллар-рубль" в среду остается актуальным диапазон в 70-72 руб./$1", - рассказал "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев.

"Во вторник российский рубль продолжил разнонаправленные колебания. С сегодняшнего дня Минфин начал расширенную продажу валюты в рамках нового бюджетного правила. Однако рубль сохранил нейтралитет в этом отношении. Основное давление на него оказывают меры ЕС в отношении нефти и нефтепродуктов российского происхождения", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Глобальные инвесторы уменьшили интерес к рисковым активам на фоне возобновившихся опасений, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит активно повышать процентную ставку.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (он не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке в этом году) полагает, что ФРС, вероятно, придется поднять базовую процентную ставку выше, чем ожидалось ранее, поскольку сильные данные по американскому рынку труда показали, что экономическая активность в США замедляется слабо. "Это будет означать, что нам придется проделать немного больше работы, - заявил он в интервью агентству Bloomberg. - И я полагаю, что ФРС придется поднять ставку выше, чем я прогнозирую на данный момент".

Активный рост числа рабочих мест в американской экономике в январе указал на то, что ФРС предстоит еще немало работы по замедлению инфляции, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. Ключевая ставка может достичь примерно 5,4% по сравнению с текущем уровнем в 4,5-4,75%, заявил Кашкари в ходе интервью телеканалу CNBC. При этом в среднем в руководстве Федрезерва ожидают подъема ставки всего до 5,1%.

"Нам нужно делать свою работу. Мы знаем, что рост ставок может положить конец инфляции, - сказал он. - Нам требуется агрессивно повышать ставки, чтобы ограничить инфляцию, а затем позволить денежно-кредитной политике оказать влияние на экономику".

Данные говорят о том, что пока ужесточение ДКП не особенно сказалось на рынке труда, отметил Кашкари, в этом году являющийся голосующим членом Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

"На российском валютном рынке рубль к концу рабочего дня снижался в паре с долларом уже пятую торговую сессию подряд. Еще в утренние часы доллар поднимался до 71,25 руб. (против открытия чуть выше 71 руб.), обновив максимум с 9 января. В дневные часы российская валюта на какое-то время выходила в плюс и была близка к отметке 70,7 руб., однако к вечеру ситуация вновь изменилась в пользу доллара, который вернулся на уровень 71,2 руб. Ситуация на российском рынке во многом отражала динамику индексов на внешних площадках. Отметим, что, несмотря на плюсовую динамику котировок нефти к концу рабочего дня (+0,8% по марке Brent), во второй половине дня котировки растеряли существенную часть преимущества. Так, в середине дня стоимость Brent была близка к уровню $82,9, а ближе к вечеру торговалась уже чуть выше $81,5. Индекс доллара, в свою очередь, к концу дня, наоборот, усилил свое преимущество, поднимался выше 103,8 пунктов и, таким образом, как и доллар на российском рынке, обновил максимум с 9 января текущего года", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть ускорили темпы роста вечером во вторник на опасениях проблем с предложением топлива на мировом рынке и надеждах на восстановление спроса в Китае.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,8% - до $82,45 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 2,39% - до $75,88 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 1,3%, WTI - на 1%.

Операции турецкого нефтяного терминала Джейхан были приостановлены после землетрясения, унесшего жизни 5 тыс. человек в Турции и Сирии, сообщило агентство Bloomberg.

Между тем накануне государственная энергетическая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила, что стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light в марте увеличится на $0,2 за баррель. В результате сорт будет на $2 за баррель дороже, чем корзина нефти Омана и Дубая.

Цена этого сорта выросла впервые с сентября.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 февраля на 29,33 копейки, до 70,8924 руб./$1, и уменьшил курс евро на 12,6 копейки, до 75,9087 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 28,23 копейки по отношению к понедельнику и составил 70,9191 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 26,81 копейки и составил 70,9465 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 399,591 млн, из которых $637,55 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $762,041 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 8,92 копейки, до 75,9249 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 15,78 копейки, подешевев до 75,9209 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 160,939 млн, из которых EUR623,488 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR537,451 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 7 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 5 трлн 252,6 млрд рублей (при лимите 5,95 трлн рублей и спросе 5 трлн 252,6 млрд рублей) в среднем по ставке 7,48% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 31 января, банки разместили 4 трлн 371,6 млрд рублей (при лимите 5,35 трлн рублей и спросе 4 трлн 371,6 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых.

Таким образом, банки обновили рекордный уровень размещения средств, зафиксированный две недели назад, 24 января - 4 трлн 470,8 млрд рублей. Затем на следующем аукционе, 31 января, объем размещенных средств снизился на 98,7 млрд рублей, до 4 трлн 371,6 млрд рублей. Теперь, спустя неделю, дополнительно банки разместили 881 млрд рублей.

В ожидании притока ликвидности на сегодняшнем аукционе Центробанк повысил лимит аукциона на небывало высокий уровень - 5 трлн 950 млрд рублей.

Количество банков, размещавших средства на недельный срок в депозиты регулятора, увеличивалось с середины прошлого месяца: 17 января - 155, 24 января - 232, 31 января - 237, 7 февраля - 247.

Основным фактором избыточности средств у большинства банков служит высокий приток средств через бюджетный канал в начале года. Накануне Минфин сообщил предварительные данные о расходах федерального бюджета в январе в размере 3,117 трлн рублей (около 11% от плана на 2023 год), превысивших показатели аналогичного периода прошлого года на 59%. Согласно пояснению министерства, ускорение финансирования расходов в начале года связано главным образом с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

ЦБ для сглаживания дисбалансов ликвидности и поддержания ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки устанавливает повышенные лимиты своих аукционов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного изменились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не поменялись относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,24% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, поднялась на 1 б.п. - до 7,56% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно понедельника, оставшись на уровнях 7,95%, 8,32% и 8,52% годовых соответственно.

"На локальном денежном рынке Банк России продолжил абсорбировать рублевую ликвидность рекордными объемами. Во вторник ЦБ установил лимит на недельном депозитном аукционе в размере 6 трлн руб. Объем в заявках банков-участников оказался меньше лимита, но превысил значение недельной давности и рекордную отметку в 5 трлн руб. (5,25 трлн руб.)", - отмечает Кравченко.