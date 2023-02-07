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07 февраля 2023 года 19:32

Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2270п по индексу Мосбиржи при смешанной динамике "фишек"

Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ во вторник продемонстрировал смешанную динамику blue chips на фоне выборочной фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, а также разнополярных сигналов с внешних площадок; индекс Мосбиржи просел чуть ниже 2270 пунктов после локального роста выше 2290 пунктов, лучше рынка выглядели бумаги нефтяников, но просели акции металлургов и финкомпаний.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2267,69 пункта (-0,2%, утром индекс поднимался выше 2290 пунктов), индекс РТС - 1004,37 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,9%.

Доллар США к 18:50 МСК подрос до 71,09 рубля (+0,14 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,9%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -1% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%).

ВТБ во втором квартале планирует разместить акции на открытом рынке, собрал предварительные заявки почти на 120 млрд рублей, заявил глава банка Андрей Костин.

Подорожали акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,1% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) в 2023 году планирует сохранить добычу и газа, и жидких углеводородов на уровне 2022 года, сообщил журналистам в кулуарах India Energy Week председатель правления Леонид Михельсон. По его словам, прибыль "НОВАТЭКа" в 2022 году выросла более чем на 50%. Кроме того, по словам Михельсона, "НОВАТЭК" обсуждает с Индией поставки СПГ за рупии.

Тем временем, США готовятся обложить алюминий из России 200%-ной пошлиной, это может произойти уже на этой неделе, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Эта мера рассматривалась в течение нескольких месяцев, заявили собеседники агентства. Они также добавили, что США нацелились на российский металл, потому что российские компании, по их мнению, занимаются демпингом на рынке США, нанося ущерб американским компаниям. Такие суровые тарифы фактически прекратят импорт металла из России в США.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, в условиях слабого внешнего фона рынку акций РФ не хватило импульса роста, чтобы дотянуться до промежуточного сопротивления 2300 пунктов по индексу Мосбиржи. Впрочем, и активной фиксации прибыли не наблюдалось, что можно считать позитивным сигналом с точки зрения краткосрочных перспектив. Восстановительный рост сырьевых цен и слабость рубля поддержали акции экспортеров.

В ближайшее время внимание инвесторов может быть приковано к монетарным сигналам: в среду ожидаются выступления управляющего ФРС Кристофера Уоллера и президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса. Из важной статистики дня интерес представляет еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Прогноз по индексу Мосбиржи на 8 февраля - 2185-2305 пунктов, полагает Бахтин.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи впервые за семь торговых сессий показал негативную динамику, не сумев преодолеть уровень сопротивления 2280 пунктов. Ключевой фактор - вынужденная коррекция в бумагах Сбера и ряда акций сектора металлургии (ММК, НЛМК, "Северстали" и "Полюса"). По этим компаниям сохраняется позитивный взгляд, поэтому после "сброса перекупленности" они имеют высокие шансы вернуться к росту, полагает аналитик.

В то же время неплохо сегодня смотрелись некоторые акции нефтегазового сектора: против рынка двигались бумаги "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", которые в последнее время пребывали в безыдейном состоянии. Акции "Роснефти" поднялись выше 200-дневной средней, бумаги уже в ближайшее время попытаются закрыть дивидендный "гэп" (в районе 367 руб. - прим ИФ), считает эксперт. В среду коррекционные настроения могут сохраниться, однако есть надежда, что индекс МосБиржи сможет удержаться выше уровня 2250 пунктов, который ранее был достигнут не без труда, полагает Головинов.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, падение активности покупателей было вызвано статистикой Минфина, согласно которой за январь дефицит бюджета составил рекордные 1,76 трлн руб. В то же время на фоне падения котировок "голубых фишек" продолжался и даже усиливался спрос на акции компаний небольшой капитализации.

С большим отрывом лидируют на протяжении нескольких сессий подряд обыкновенные акции "Красного Октября" (+39,9%), также раллировали бумаги "Мостотреста" (MOEX: MSTT), "МГТС" (MOEX: MGTS). Интерес покупателей к компаниям второго-третьего эшелонов можно объяснить тем, что из-за геополитических рисков и неустойчивости рынков сырья "голубые фишки" демонстрируют минимальные движения, и инвесторы перекладываются в менее ликвидные, но зато потенциально более доходные инструменты, полагает аналитик.

На новостях об ожидаемом слабом спросе на сталь в России в текущем году в аутсайдерах оказались бумаги "Северстали". Для индекса Мосбиржи остается актуальным диапазон 2220-2350 пунктов, считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефтедобывающие компании во вторник выглядели лучше рынка на фоне данных СМИ о росте морского экспорта российской нефти в начале февраля до максимума с июня прошлого года. "Все более высокая доля поставок приходится на неизвестные направления. В Еврокомиссии при этом пояснили, что из санкций (в том числе касающихся "потолка" цен) исключены нефтепродукты, произведенные из российской нефти вне РФ. По сути, это означает возможную продажу переработанной российской нефти другими странами (например, Индией)", - отмечает аналитик.

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (в доле выручки которого до санкций на экспорт нефтепродуктов приходилось около 30%) во вторник поднялись до максимума с сентября 2022 года и проверили на прочность сопротивление 23,9 руб. на сдержанных объемах торгов. Краткосрочные и среднесрочные технические индикаторы по бумагам в целом умеренно оптимистичны и не исключают развития роста в район следующего сопротивления 24,60 руб. (верхняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой развития восходящего движения. Позитивный сигнал остается актуальным выше поддержек 23 руб. и 22,30 руб. Тем не менее, сильного импульса к росту по акциям пока не наблюдается, а общая неопределенность в секторе может ограничить перспективы их повышения. "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) при этом традиционно получает инвестиционную поддержку в случае заметного ослабления рубля против доллара ввиду наличия большого объема накоплений в американской валюте, пояснила Кожухова.

Давление на акции "Русала" оказывают риски ввода 200%-ных пошлин на российский алюминий в США, которые активизировались после соответствующих заявлений накануне, отмечает Кожухова.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, после вполне сильной предыдущей недели в сектор акций металлургов пришла коррекция. Утром из Японии пришли вести, что JFE Holdings, которая занимает второе место по объемам продаж стали в стране, прогнозирует спад спроса и своей выручки. То есть сложности для металлургов - это не только российские реалии. Впрочем, российская экономика еще может предоставить инфраструктурные проекты перестройки торговли на Восток, полагает аналитик.

Главной новостью стала информация о том, что ВТБ запланировал на II квартал еще одну допэмиссию акций в объеме до 270 млрд руб., о чем сообщил глава организации Андрей Костин в эфире телеканала "Россия 24". Вторая допэмиссия предназначена для размещения на открытом рынке. По словам Костина, у ВТБ уже есть предварительные заявки на 120 млрд руб. Таким образом, финансовая организация планирует получить 270 млрд руб. капитала 1-го уровня для решения проблем с капиталом. Ранее, в конце января, была одобрена эмиссия в объеме 302 млрд руб. Цена размещения новой допэмиссии установлена набсоветом банка на уровне 0,01708 руб. за бумагу. Первую допэмиссию рынок воспринял вполне спокойно, как неизбежное действие по отражению покупки банка "Открытие" в своей капитализации. Костин также сообщил, что ВТБ зафиксировал прибыль по итогам января и имеет очень амбициозные цели, хотя вряд ли прибыль достигнет уровня 2021 года (тогда ВТБ получил 320 млрд руб. прибыли), но будет сравнимой, отмечает Кочетков.

В Евросоюзе разъяснили некоторые детали особенностей ценового "потолка" на российские нефтепродукты. "В частности, "потолок" цен не будет применяться для нефтепродуктов из других стран, смешанных с российскими. Также "потолок" не применяется к нефтепродуктам, следующих транзитом или отгружаемым из России. Главное, чтобы происхождение и владелец этих товаров не был российским. Комментарии являются излишними, ибо подобный подход оставляет огромное пространство для антиограничительного коммерческого творчества", - считает аналитик.

Тем временем, поставки нефти в Европу временно сократились на 1,5 тыс. б/с. Данный дефицитный объем сформировался после закрытия терминала в турецком порту Джейхан мощностью до 1 млн б/с. Также приостановлена работа первой очереди месторождения Johan Sverdrup в Норвегии мощностью 535 тыс. б/с. При этом свободных объемов для замещения нет, так как спрос в Китае продолжает восстанавливаться, а также расти в Индии. Чем больше будет восстановление, тем меньше будет на рынке оставаться нефти в свободном доступе. Поэтому в Goldman Sachs ожидают возвращения котировок выше $100 за баррель, а также очередного ценового пика в 2024 году из-за истощения резервных мощностей, отмечает Кочетков.

Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский индикатор Hang Seng вырос на 0,4%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE вырос на 0,2%, CAC 40 и DAX просели на 0,3%), "минусуют" Штаты (индексы просели на 0,2-0,4%, Nasdaq топчется на уровне понедельника).

Объем промышленного производства в ФРГ в декабре упал на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Это максимальные темпы снижения за последние девять месяцев. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали менее значительного уменьшения - в среднем на 0,7%.

На нефтяном рынке во вторник котировки подросли вслед за повышением Саудовской Аравией цен на большинство сортов этого энергоносителя для азиатских покупателей. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,06 за баррель (+1,3% и +1,3% в понедельник), мартовская цена WTI - $75,46 за баррель (+1,8% и +1% накануне).

Накануне госкомпания Saudi Aramco сообщила, что стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light в марте увеличится на $0,2 за баррель. В результате он будет на $2 за баррель дороже, чем корзина нефти Омана и Дубая. Цена этого сорта выросла впервые с сентября. Повышению цен на нефть также способствуют опасения снижения поставок с Ближнего Востока после землетрясения в Турции. В частности, были приостановлены операции турецкого нефтяного терминала Джейхан, отмечает Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже во вторник подешевели акции ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-4%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,9%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2,7%), ПАО "ГИТ" (MOEX: GRNT) (-2,7%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-2,3%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,2%).

Выросли акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+42,2%), "МГТС" (+39,9% и +40,1% "префы"), "Мостотреста" (+39,9%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+39,9% и +36,5% "префы"), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+29,8%), акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+13,7%), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+12,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,07 млрд рублей (из них 13,81 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,43 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,9 млрд рублей на "префы" "Казаньоргсинтеза").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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