Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне наметившейся стабилизации UST

Москва. 7 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне наметившейся стабилизации ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) после двух дней падения. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 1 базисный пункт, подешевев до 59,69% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 10,68% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,95% от номинала (доходность - 9,55% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 0,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 22 базисных пункта - до 42,76% от номинала (его доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 12,61% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 3 базисных пункта - до 43,63% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 33,65% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 2 базисных пункта - до 43,44% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 26,14% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 4 базисных пункта, подешевев до 41,35% от номинала (их доходность выросла на 3,5 базисного пункта - до 22,22% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 10 базисных пунктов - до 85,45% от номинала (его доходность выросла на 38 базисных пунктов - до 32,46% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась на 2 базисных пункта, составив 65,93% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 7 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries), заметно падавшие в течение двух дней после публикации в пятницу сильных данных по американскому рынку труда, во вторник пытаются стабилизироваться.

Глобальные инвесторы оценивают новые статистические данные, а также перспективы дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС) США в рамках монетарной политики. Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре 2022 года увеличился на 10,5% - до $67,4 млрд, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре отрицательное сальдо торгового баланса составило $61 млрд, а не $61,5 млрд, как сообщалось ранее. Показатель был минимальным с сентября 2020 года. Эксперты в среднем ожидали роста до $68,5 млрд с объявленного прежде ноябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (он не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке в этом году) полагает, что ФРС, вероятно, придется поднять базовую процентную ставку выше, чем ожидалось ранее, поскольку сильные данные по американскому рынку труда показали, что экономическая активность в США замедляется слабо. "Это будет означать, что нам придется проделать немного больше работы, - заявил он в интервью агентству Bloomberg. - И я полагаю, что ФРС придется поднять ставку выше, чем я прогнозирую на данный момент".