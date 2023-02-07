Сильный доллар замедляет рост котировок нефти, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Цена мартовского фьючерса на Brent в ходе торгов 7 февраля повысилась на 2,09%, до $84,07 за баррель, Urals дорожает на 1,37%, до $56,21, - констатирует эксперт. - Драйвером роста для нефти стало повышение экспортных цен на нее со стороны Саудовской Аравии. В марте жидкое углеводородное сырье, поставляемое из королевства саудитов в Европу, подорожает на $2 за баррель, для США цена поднимется на $0,3 за баррель, для Азии - на $0,6 и $1,3 в зависимости от сорта. Долгосрочный позитив для нефтяных цен связан с ожиданиями восстановления экономического роста и, как следствие, спроса в Китае, как ведущем импортере углеводородного сырья в мире".

Повышение Саудовской Аравией оптовых цен на нефть, по мнению Чернова, способно стать краткосрочным драйвером для Brent, так как в мартовском фьючерсе это фактор отыгран, а апрельские контракты сегодня дорожают на 1,49%, до $82,19 за баррель.

"Нефтяное ралли тормозится укреплением американского доллара за последние четыре торговых дня на 2,9%, до 103,9 пункта, так как именно в этой валюте номинированы цены на углеводородное сырье. В районе 105 пунктов расположено сопротивление для индекса доллара DXY. Если оно не будет пробито и котировки американской валюты перейдут к коррекции, мировые цены на мартовский фьючерс на Brent смогут подняться до $86-88/барр. уже к концу недели", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

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