SberCIB обновил топ дивидендных российских акций

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, в новый список вошли "Мосэнерго", "ЭЛ5-Энерго" (ранее "Энел Россия"), "ОГК-2", "Транснефть" и "МТС", сообщается в материале инвестбанка.

"В конце декабря 2022 года и январе 2023 года участники российского рынка акций реинвестировали дивиденды, в первую очередь полученные от "ЛУКОЙЛа". Это поддержало российские бумаги, и индекс Мосбиржи полной доходности заметно вырос по итогам января. Начало следующего сезона выплат дивидендов ожидается в мае. В нашей подборке мы продолжаем делать ставку на компании, которые могут выплатить высокие дивиденды по итогам 2022 года. Предполагаемая доходность по дивидендам компаний из подборки превышает 10%", - указывают эксперты.

"Акции "Интер РАО" заметно подорожали с середины декабря 2022 года, и теперь предполагаемая дивидендная доходность в 2023 году не превышает 9%. Несмотря на то что эмитент - фундаментально надежная компания, мы исключили ее из подборки и сосредоточились на эмитентах с потенциальной двузначной дивидендной доходностью", - пишут аналитики SberCIB. - "ЛУКОЙЛ" в декабре выплатил рекордный объем дивидендов в своей истории (в совокупности за 2П21 и 1П22 дивиденды составили 549 млрд руб.). Таким образом, на настоящий момент основная инвестиционная идея в акциях компании уже реализовалась. Принимая во внимание значительную неопределенность на рынке нефти, мы также исключили эмитента из подборки".

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